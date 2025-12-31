Yurt Dışından Telefon Getirme Devri Bitti: 2026 IMEI Kayıt Ücreti Açıklandı

2025 yılı için resmî IMEI kayıt ücreti açıklandı. Cumhurbaşkanı kararıyla yeniden değerleme oranında indirime gidildi. Artış %25,49 değil, %18,95 olarak belirlendi. İşte 2026 IMEI kayıt ücreti.

Geçtiğimiz aylarda TÜİK tarafından yapılan açıklamayla tüm Türkiye’nin merakla beklediği 2026 yılı yeniden değerleme oranı %25,49 olarak açıklanmıştı. Yurt dışından telefon getirildiğinde ödenmesi gereken IMEI kayıt ücretinin de yeni yılda bu belirlenen oranda artması bekleniyordu.

Bugün ise Cumhurbaşkanı kararıyla 2026 yılı IMEI kayıt ücreti resmen açıklandı. Yapılan açıklamada vergi ve harçlar için uygulanacak yeniden değerleme oranında indirime gidildiği görüldü. Öyle ki oran %25,49’tan %18,95’e düşürüldü.

2026 yılı IMEI kayıt ücreti 54 bin 258 TL oldu

Cumhurbaşkanı kararıyla birlikte 2026 yılı için belirlenen IMEI kayıt ücreti 54 bin 258 TL olarak açıklandı. 2025 yılında ücret 45.614 TL’ydi. Yeni yılda ise** %18,95’lik artış yaşandığını** görüyoruz. Eğer daha önceden açıklanan %25’lik yeniden değerleme oranı uygulansaydı kayıt ücreti 57 bin 241 TL olacaktı. Ancak oranda gidilen indirimle 3 bin TL’lik daha düşük bir fiyat resmî olarak uygulanmaya başlayacak.

IMEI kayıt ücretinin, yurt dışında telefon getirildiğinde ödenmesi gerekiyor. Yani başka bir ülkeden telefon aldığınızda kayıt için bu ücreti ödemeniz gerek. Örneğin Almanya’da iPhone 17’nin 949 euro’luk (47.931 TL) bir fiyatı var. Eğer Almanya’dan iPhone 17 alırsanız üstüne bir de 54 bin 258 TL ödemeniz gerekecek. Böylece toplam masraf 102 bin 189 TL olacak. Cihazın Türkiye fiyatı ise 77.999 TL. Yani Türkiye’den almak 25 bin TL daha ucuz. IMEI kaydının Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra en geç 120 gün içerisinde yapılması gerektiğini belirtelim