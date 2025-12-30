Samsung Galaxy S26 modelleri kanlı canlı görüntülendi [Video]

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S26 serisi sızdırıldı. Tasarımda köklü değişiklik yok ama detaylar dikkat çekici.

Samsung’un 2026 başında tanıtması beklenen Galaxy S26 serisine ait olduğu öne sürülen prototip görselleri ortaya çıktı. Sızan fotoğraflarda, Galaxy S26, S26+ ve S26 Ultra modelleri yanyana görülüyor.

Tasarım çizgisi genel anlamda S25 serisini andırıyor. Ancak S26 Ultra’nın daha köşeli bir çerçeveye sahip olduğu ve kamera modülünde küçük iyileştirmeler yapıldığı dikkat çekiyor. Tabii Galaxy Z Flip7'dekine benzer kamera çıkıntısı da gözden kaçmıyor.

Renk seçenekleri olarak klasik siyah ve beyaz tonlar öne çıkarken, cihazların elde duruşu ve malzeme kalitesi açısından önceki seriden daha “sert hatlı” bir yapı sunduğu görülüyor.

Samsung’un bu modelleri Ocak 2026’da tanıtması bekleniyor. Sızan görseller, donanımsal yeniliklerden çok tasarımsal devamlılığın altını çiziyor. Yeni bilgiler geldikçe güncelleyeceğim.