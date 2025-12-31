Tümü Webekno
Egea'nın Yerini Alabilir: Yeni Fiat Fastback, Avrupa'da Test Edilirken Görüldü

Fiat'ın küresel pazara açmaya karar verdiği Fastback isimli otomobili, Avrupa'da test edilirken görüntülendi. Bu gelişme, Fastback'in Egea yerine geçebileceği düşüncesine neden oldu. Peki böyle bir şey olabilir mi?

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Fiat, Türkiye'de en çok satan otomobiller listesinin zirvesine oturan Egea'yı 2026'nın ikinci yarısı itibarıyla emekliye ayıracak. Hâl böyle olunca şirketin Türkiye'deki operasyonları için Egea'nın yerine koyacak bir modele ihtiyacı olacak.

Yaşanan son gelişmeler, Fiat Egea'nın yerine geçecek modelin belli olmuş olabileceğini gözler önüne seriyor. Şu an için kesinleşmiş bir şey yok ancak şirketin bir süredir Brezilya'da sattığı "Fastback" modeli, Egea'nın yerine geçecek potansiyel aday olacak gibi görünüyor. Peki neden böyle söylüyoruz?

Fiat Fastback, Avrupa'da test edilirken görüldü!

Başlıksız-1

Fiat, bundan bir süre önce Fastback'i küresel pazara açmaya karar verdi. Ve bu otomobil, geçtiğimiz günlerde Avrupa sokaklarında test edilirken görüntülendi. Yeni Grande Panda'da kullanılan platform üzerine inşa edilen otomobil, Türkiye'de üretilmesi hâlinde büyük ilgi görebilir gibi duruyor. Neticede günümüzün trend gövde tipi SUV ve türevleri. Hâl böyle olunca insan, "neden olmasın?" diyor.

Fiat'ın Brezilya'da sattığı mevcut Fastback böyle görünüyor:

Başlıksız-1

Avrupa'da görüntülenen Fastback ağır kamuflaj altında olduğu için tasarımı ile ilgili yorum yapmak çok zor. Ancak bu otomobilin coupe-SUV tipinde olduğu, bagaj kapağının arka kısmında spoiler tercih edileceğini rahatlıkla anlayabiliyoruz. Nispeten sert hatlara sahip olan otomobil, Grande Panda'nın kabin ve motor özelliklerini paylaşabilir.

Peki siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Fiat'ın Fastback modeli, Türkiye'de Egea'nın yerini alabilir mi? Konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz...

