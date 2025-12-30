Tümü Webekno
1.400 Kilometre Menzili Olan Dev SUV Polestones Adamas Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Çinli bir otomobil üreticisi, "Polestones Adamas" isimli hibrit SUV modelini tanıttı. Dudak uçuklatan özelliklere sahip olan otomobil, 50 bin dolara ulaşan fiyatıyla can yakacak gibi görünüyor. İşte bu ihtişamlı SUV'un özellikleri...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

2023 yılında kurulan Çinli hibrit otomobil üreticisi Rox Motor, "Polestones Adamas" olarak isimlendirdiği yeni SUV modelini tanıttı. Oldukça heybetli bir görünüme ve dudak ısırtan özelliklere sahip olan arazi odaklı SUV, Çin'in otomotiv sektöründe geldiği son noktayı göstermesi açısından dikkat çekiyor.

Polestones Adamas, 5 metreyi aşan uzunluğu, yaklaşık 1,9 metrelik genişliği ve yüksekliği ile tank gibi görünüyor. Köşeli hatların benimsendiği otomobilde LED destekli aydınlatmalar ile bagaj kapağına yerleştirilen stepne, oldukça eğlenceli bir otomobil ile karşı karşıya olduğumuzu gözler önüne seriyor.

Karşınızda Polestones Adamas

Otomobilin iç kısmı da oldukça etkileyici. 15.7 inç büyüklüğünde bilgi-eğlence ekranı ile 12.3 inç dijital gösterge ekranının tercih edildiği SUV, arkadaki yolcular için 3K çözünürlük ve 15.7 inç görüntüleme alanı sağlayan ikinci bir bilgi-eğlence ekranı daha sunuyor. Nappa deri koltuklar, 8,5 litrelik buzdolabı, 24 hoparlör ve yapay zekâ destekli sesli asistan gibi özellikler de isteğe bağlı olarak tercih edilebiliyor.

Gelelim kaput altına. Polestones Adamas, 145 beygir güç üreten 1.5 litrelik turbo motora eşlik eden tek ve çift elektrikli motorlu hibrit sistemden güç alıyor. En güçlü versiyon, 469 beygir güç üretiyor ve 0-100 km/s hızlanmasını 5,5 saniyede tamamlıyor. Rox Motor tarafından yapılan açıklamaya göre devasa SUV, toplamda 1.405 kilometre menzil sunacak.

Yapılan resmî açıklamaya göre Rox Motor Polestones Adamas satın almak isteyen bir tüketicinin 49.800 dolardan başlayan fiyatları ödemesi gerekecek. 6 veya 7 koltuklu olarak alınabilecek SUV, Çin pazarında büyük ilgi görecek gibi duruyor.

