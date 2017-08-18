Bugün YouTube Trendleri'nde gördüğümüz 7 yıl önce yayınlanan bir bebek bezi reklamı ilk başlarda YouTube'un algoritmasının yeni bir garipliği olarak düşünüldü. Ancak o reklam da oynayan bebek, aslında hepimizi derinden etkileyen bir olayın başrolünde yer alıyordu.

Bugün trendlere giren bebek bezi reklamının YouTube'un algoritmasından kaynaklanan bir hata olduğu düşünülüyordu, fakat durum hiç de sanıldığı gibi değildi. Videonun trendlere çıkma sebebi, o reklamda oynayan bebek olan Yasemin Koparal'ın Gölcük Depremi'nde hayatını kaybetmesiydi. Bazı internet sözlüklerinin gündeme getirdiği bu durum sayesinde o video trendlere girmeyi başarmıştı.

Trendlere giren bebek bezi reklamında oynayan Yasemin Koparal, reklam filminde oynadıktan bir sene sonra yani, 17 Ağustos 1999 yılında ülkemizi derinden etkileyen ve 20 binden fazla vatandaşımızı kaybettiğimiz Gölcük Depremi'nde hayatını kaybetmişti. 5 yaşında oynadığı reklamda " Maşallah " denilen küçük Yasemin'in cansız bedeni, Yalova'daki evlerinin bulunduğu Yüksel Sitesi'nin enkazından çıkmıştı. O gece babasından çizgi film istemiş olan Küçük Yasemin, eğer hayatta olsaydı bugün 24 yaşında olacaktı.

Depremin üzerinden 18 sene geçti ve her geçen senede yeni üzücü hikayelere tanıklık ediyoruz. Depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımızı tekrar rahmetle anıyoruz. YouTube trendlere giren videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.