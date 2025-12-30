Tümü Webekno
2025'in En İyi Uygun Fiyatlı Telefonları: Bütçe Dostu Modeller ve Özellikleri

2025 yılında çıkan ve cüzdanınızı yormayacak en başarılı uygun fiyatlı telefonlar listemizde; Samsung, Xiaomi ve realme gibi devlerin bütçe dostu modellerini bir araya getirdik. İşte bu telefonların özellikleri!

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

2025 yılında akıllı telefon fiyatlarındaki artış sürerken, kullanıcılar için fiyat/performans dengesi her zamankinden daha önemli bir hâle geldi. Markalar bu rekabette geri kalmamak için giriş ve orta segmentte devrim niteliğinde özellikler sunan 2025 model telefonlar ile karşımıza çıktılar.

Özellikle batarya kapasiteleri, yüksek tazeleme hızına sahip ekranlar ve yapay zekâ destekli kameralar artık sadece amiral gemilerine özel değil. Bu içeriğimizde, bütçesini düşünenler için Türkiye pazarında öne çıkan en mantıklı ve en iyi uygun fiyatlı telefon seçeneklerini detaylıca inceledik.

2025'in en iyi bütçe dostu telefonları:

Samsung Galaxy A26 5G

Türkiye’de Üretilen, 12 Ay Taksitle Alınabilen Samsung Galaxy A26, Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı!

Ekran

 6,7 inç, FHD+, AMOLED, 120 Hz, 1900 nit

İşlemci

 Exynos 1380

RAM

 6/8 GB

Depolama

 128/256 GB

Arka kamera

 50 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4)

Ön kamera

 13 MP (f/2.2)

Batarya

 5000 mAh (25W)

İşletim sistemi

 One UI 7 (Android 15)

Boyutlar

 164 x 77,5 x 7,7 mm

Ağırlık

 200 gram

Samsung'un orta segmentteki yeni yıldızı Galaxy A26 5G, 120 Hz tazeleme hızına sahip Super AMOLED ekranı ve Exynos 1380 işlemcisiyle dikkat çekiyor. 256 GB dahili depolama ve 8 GB RAM ile gelen cihaz, 5G desteği sayesinde geleceğe yönelik iyi bir yatırım sunuyor.

Samsung Galaxy A07

Samsung’un 2025’teki En Ucuz Telefonu Galaxy A07 Duyuruldu: İşte Sudan Ucuz Fiyatı ve Özellikleri!

Ekran

 6.7 inç, HD+, 90 Hz, LCD

İşlemci

 MediaTek Helio G99

RAM

 4-6-8 GB

Depolama

 64-128-256 GB

Ön kamera

 8 MP

Arka kamera

 50 MP + 2 MP

Batarya

 5.000 mA (25W)

İşletim sistemi

 One UI 7 (Android 15)

Boyutlar

 164.4 x 77.4 x 7.6 mm

Ağırlık

 184 gram

Listenin en bütçe dostu seçeneklerinden biri olan Samsung Galaxy A07, MediaTek Helio G99 işlemcisiyle temel ihtiyaçları fazlasıyla karşılıyor. 6.7 inçlik devasa ekranı ve One UI 7 arayüzü ile hem modern hem de erişilebilir bir deneyim vadediyor.

Redmi 15

Başlıksız-1

Özellik
Ekran 6.9 inç, FHD+, 144 Hz'ye kadar, 800 nit
İşlemci Qualcomm Snapdragon 685
RAM 6-8 GB
Depolama 128-256 GB
Ön Kamera 8 MP
Arka Kamera 50 MP + yardımcı sensör
Batarya 7.000 mAh (33W)
İşletim Sistemi Xiaomi HyperOS 2

Xiaomi'nin batarya canavarı olarak nitelendirilen Redmi 15 modeli, tam 7000 mAh kapasiteli piliyle rakiplerine fark atıyor. 6.9 inçlik dev ekranı ve 144 Hz tazeleme hızıyla özellikle video izlemeyi ve oyun oynamayı seven kullanıcılar için tasarlanmış.

Redmi Note 14

Uygun Fiyata İddialı Özellikler Sunan Redmi Note 14 4G ve Redmi 14 Pro 4G Tanıtıldı

Ekran

 6,67 inç, 120 Hz, FHD+, 1800 nit, AMOLED

İşlemci

 Helio G99

RAM

 6/8 GB

Depolama

 128/256 GB

Arka kamera

 108 MP, 2 MP, 2 MP

Ön Kamera

 20 MP

Batarya

 5500 mAh (33W)

İşletim Sistemi

 Hyper OS (Android 14)

Dengeli bir performans arayanların ilk tercihi olan Redmi Note 14, 108 MP çözünürlüğündeki ana kamerası ve göz alıcı AMOLED ekranıyla öne çıkıyor. 5500 mAh bataryası ve şık tasarımıyla hem estetik hem de uzun süreli kullanım sunan bir paket halindedir.

realme C65

Başlıksız-1

Özellik
Ekran 6.67 inç, HD+, 90 Hz, 625 nit
İşlemci MediaTek Helio G85
RAM 6 GB
Depolama 128 GB
Ön Kamera 8 MP
Arka Kamera 50 MP
Batarya 5.000 mAh (45W)
İşletim Sistemi realme UI 5.0 (Android 14)

Hızlı şarj teknolojisini uygun fiyata getiren realme C65, 45W SUPERVOOC desteği ile segmentindeki en hızlı dolan telefonlardan biri olmayı başarıyor. 7,64 mm ultra ince tasarımıyla modern bir görünüm sergileyen cihaz, günlük kullanımda oldukça akıcı.

vivo Y04

Başlıksız-1

Özellik
Ekran 6.74 inç, HD+, 90 Hz, 570 nit
İşlemci Unisoc T7225
RAM 4-6 GB
Depolama 128 GB
Ön Kamera 5 MP
Arka Kamera 5 MP + 13 MP + 0,08 MP
Batarya 5.500 mAh (15W)
İşletim Sistemi Android 14

Eğer önceliğiniz dayanıklılık ise vivo Y04 tam size göre olabilir. MIL-STD-810H askeri standartlarda sağlamlık sertifikasına sahip olan bu telefon, zorlu koşullara karşı ekstra direnç gösteriyor. 5500 mAh bataryası ve Türkiye'de üretilmesiyle de yerli üretim avantajlarını sunuyor.

Sizce bu listedeki telefonlar arasında fiyatını en çok hak eden model hangisi? Batarya mı yoksa kamera performansı mı sizin için daha önemli? Yorumlarda fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!

Akıllı Telefon Samsung Android Xiaomi

