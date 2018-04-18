Ben Pikachu'yum diyerek camdan atlayan ve Pokemon'un yayından kaldırılmasına neden olan Ferhat Ağırbaş'ın başı bugünlerde kendisinin sorumlu olduğu olayı unutmayan sosyal medya kullanıcıları ile dertte.

90’lı yılların çocuklarının en sevdiği çizgi filmlerden biri olan Pokemon, 4 yaşında bir çocuğun ‘Ben Pikachu'yum’ diyerek 7. kattan aşağı atlamasıyla yayından kaldırılmıştı. Oldukça yüksekten düşmesine rağmen şans eseri hayatta kalan Ferhat Ağırbaş, bugünlerde 22 yaşında gelmiş durumda ve sağlığı son derece yerinde.

Ağırbaş, hepimiz gibi gerçek bir Pokemon fanatiğiydi. Öyle ki; 7. kattan aşağı atladıktan sonra kendisine atlama nedenini soran gazetecilere, ‘’Ben Pokemon’um ve Pokemon gibi uçtum.’’ diyecek kadar Pokemon hayranıydı. Ağırbaş’ın durumunun iyi olmadığını düşünen annesi ise şunları söylemişti:

‘’Bu durum nereye varacak? Her anı Pokemon’la geçiyor. Televizyonda izledikten sonra ortalıkta satılan oyuncakları, broşürleri alıyor. Şu an hasta yatağında bile, Pokemon Taso denilen oyuncağı elinden düşürmüyor. Yetkililerin buna bir çözüm getirmesi gerekir.’’

Psikiyatristler ‘Çözüm çizgi filmi kaldırmak değil.’ deseler de yetkililer bu uyarılara kulak aldırmadı. Bir zamanların efsanesi olan Pokemon, çocukların ruh sağlığını bozduğu gerekçesiyle yayından kaldırıldı. O günlerin çocukları büyüdü, fakat Ferhat Ağırbaş’ın neden olduğu acıyı unutmadı ve sosyal medya aracılığı ile intikamlarını alıyorlar.

Şu anda 22 yaşında olan Ferhat Ağırbaş, herkes gibi bir sosyal medya kullanıcısı. Fakat Ağırbaş’ın Pokemon’un yayından kaldırılışına neden olduğunu unutmayan sosyal medya kullanıcıları, Ağırbaş’ın sosyal medya hesaplarını ziyaret ederek konuyla ilgili takılmaktan çekinmiyorlar. İşte Ağırbaş’ın Facebook profiline gelen bazı yorumlar: