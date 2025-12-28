Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Mercedes ve Renault İş Birliğinin Meyvesi 1.3 TCe Motor Alınır mı? İşte Tüm Avantajları ve Dezavantajları

Otomobil dünyasında son yılların en popüler ünitelerinden biri olan 1.3 TCe, aslında sadece bir Renault motoru değil. Mercedes-Benz mühendisliği ile Fransız verimliliğinin birleştiği bu ünite, bugün yollarda gördüğümüz pek çok farklı segmentteki aracın kalbinde yer alıyor.

Mercedes ve Renault İş Birliğinin Meyvesi 1.3 TCe Motor Alınır mı? İşte Tüm Avantajları ve Dezavantajları
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Otomobil alırken hepimizin aklında o malum soru var: "Bu motor bu kasayı çeker mi?" İşte 1.3 TCe motor, tam da bu noktada devreye girerek küçük hacimden büyük işler çıkarmayı hedefleyen bir mühendislik harikası olarak karşımıza çıkıyor.

Renault-Nissan-Mitsubishi ittifakı ve Mercedes-Benz ortaklığının bir meyvesi olan bu motor; Megane’dan A-Serisi’ne, Duster’dan Qashqai’ye kadar geniş bir yelpazede kullanılıyor. Peki, bu kadar yaygın olması onu gerçekten "sorunsuz" mu kılıyor?

1.3 TCe motorun teknik özellikleri

Başlıksız-1

Bu ünite, 1.332 cc hacminde, 4 silindirli ve turbo beslemeli bir yapıda geliyor. Mercedes-Benz'in silindir iç kaplama teknolojisi sayesinde sürtünmeyi azaltarak verimliliği maksimize ediyor. Motorun doğrudan enjeksiyon sistemi ve değişken zamanlı supap yapısı, her devirde canlı bir sürüş vadediyor.

Türkiye pazarında genellikle 140 HP güç seçeneğiyle gördüğümüz bu motor, özellikle 1600 devir gibi düşük bir bantta sunduğu 240-270 Nm tork ile dizel motorları aratmayan bir çekiş gücü sunuyor. Hacminin küçük olması ise MTV tarafında kullanıcıya nefes aldırıyor.

1.3 TCe motorun avantajları

Başlıksız-1

  • ** Yüksek Verimlilik:** Düşük devirde gelen yüksek tork sayesinde araç hem şehir içinde hem de uzun yolda oldukça esnek bir performans sergiliyor.
  • Yakıt Ekonomisi: Sakin kullanımlarda bir dizel motor kadar tasarruflu olabilirken, performans istendiğinde gücünü hemen hissettiriyor.
  • Zincirli Sistem: Triger kayışı yerine zincir kullanılması, ağır bakım maliyetlerini düşüren ve motor ömrünü uzatan bir detay.
  • Vergi Avantajı: 1.3 litre hacmi sayesinde Türkiye'deki alt vergi diliminde kalarak bütçe dostu bir profil çiziyor.

1.3 TCe motorun dezavantajları ve kronik sorunları

Başlıksız-1

Her güzelin bir kusuru olduğu gibi 1.3 TCe ünitesinin de dikkat edilmesi gereken yanları var. Özellikle Euro 6 normlarını karşılamak için eklenen benzin partikül filtresi, kısa mesafeli şehir içi kullanımlarda dolabiliyor ve zaman zaman rejenerasyon gerektirebiliyor.

Bunun yanı sıra, motorun turbo beslemeli ve doğrudan enjeksiyonlu olması, yakıt kalitesine karşı daha hassas olmasına neden oluyor. Kalitesiz yakıt kullanımı, uzun vadede enjektör ve kurumlanma problemlerini beraberinde getirebilir. Bakım aralıklarını aksatmak, bu hassas ünitede maliyetli arızalara yol açabilir.

1.3 TCe motorlu ikinci el otomobil alırken nelere dikkat etmeli?

Başlıksız-1

İkinci el bir 1.3 TCe alacaksanız, ilk bakmanız gereken yer servis geçmişidir. Bu motorlar, üreticinin belirlediği spesifikasyonlardaki tam sentetik yağları sever. Yanlış yağ kullanımı turbo ömrünü ciddi şekilde kısaltır.

Ayrıca aracın turbo hortumlarında yağ terlemesi olup olmadığı ve soğuk çalıştırmada motordan gelen zincir sesi kontrol edilmelidir. Eğer araç ağırlıklı olarak şehir içinde kullanılmışsa partikül filtresinin doluluk oranını bir yetkili serviste kontrol ettirmek sizi ilerideki masraflardan kurtarabilir.

1.3 TCe motorlu araba alınır mı?

Başlıksız-1

Eğer hem performanslı olsun hem de yakıt tüketimiyle beni üzmesin diyorsanız; 1.3 TCe kesinlikle alınabilecek en mantıklı motorlardan biri. Mercedes-Benz mühendisliğinin getirdiği rafine sürüş ve Renault’nun yaygın servis ağı bu motoru güvenilir kılıyor.

BMW, Sanayi Ustalarını Sinir Hastası Edecek Yeni Bir Vida Geliştirdi: İşte Tasarımı BMW, Sanayi Ustalarını Sinir Hastası Edecek Yeni Bir Vida Geliştirdi: İşte Tasarımı
Adı Çıkacağına Canı Çıksın: 1.2 PureTech Motorlu Otomobil Alınır mı? Adı Çıkacağına Canı Çıksın: 1.2 PureTech Motorlu Otomobil Alınır mı?

Peki sizce 1.3 TCe mi yoksa VAG grubunun 1.5 TSI motoru mu daha başarılı? Konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz...

Araba Mercedes Renault

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Dünyada İlk Kez Elektrikli Otomobiller İçin "Elektrik Tüketim Sınırı" Uygulanacak: Peki Ne Değişecek?

Dünyada İlk Kez Elektrikli Otomobiller İçin "Elektrik Tüketim Sınırı" Uygulanacak: Peki Ne Değişecek?

Civic Düşünenler İçin Son Günler Olabilir: Honda Güncel Fiyat Listesi!

Civic Düşünenler İçin Son Günler Olabilir: Honda Güncel Fiyat Listesi!

Devran Döndü: Samsung, Kendi Telefonlarında iPhone'un OLED Ekranını Kullanmayı Planlıyor

Devran Döndü: Samsung, Kendi Telefonlarında iPhone'un OLED Ekranını Kullanmayı Planlıyor

Bir YouTuber, Plastik Bir Şişenin İçinde Yıldırım Oluşturmayı Başardı [Video]

Bir YouTuber, Plastik Bir Şişenin İçinde Yıldırım Oluşturmayı Başardı [Video]

2026 İtibarıyla WhatsApp Desteği Sonlandırılacak Telefonlar

2026 İtibarıyla WhatsApp Desteği Sonlandırılacak Telefonlar

Xiaomi 17 Ultra’da mekanik optik zoom böyle çalışıyor [Video]

Xiaomi 17 Ultra’da mekanik optik zoom böyle çalışıyor [Video]

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim