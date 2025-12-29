Dünyanın en popüler yapay zekâ modelleri 100 bin dolarlık sanal bütçeyle S&P 500 endeksinde kıyasıya bir yatırım yarışına girdi. AI Trade Arena tarafından gerçekleştirilen bu kapsamlı test, algoritmaların finansal piyasalardaki başarısını ve risk yönetimini gözler önüne serdi.

Yapay zekâ teknolojileri artık sadece metin yazmakla veya karmaşık kodlama problemleriyle ilgilenmekle sınırlı kalmıyor; finansal piyasaların oldukça kaygan ve volatil yapısına da adım atıyor. Bunun farkında olan AI Trade Arena platformu da sektörün devleri olan LLM modellerini oldukça iddialı bir teste soktu.

Deney kapsamında her bir yapay zekâ modeline 100 bin dolarlık hayali bir yatırım bakiyesi tanımlandı. Modellerden, bu sermayeyi altı ay boyunca S&P 500 endeksinde yer alan hisse senetlerini alıp satarak değerlendirmeleri ve maksimum kâra ulaşmaları istendi. Bu süreçte modeller tamamen bağımsız hareket etti.

Yapay zekâlı yatırımcıların stratejileri nasıl belirlendi?

Araştırmacılar, modellerin karar verme mekanizmalarını şeffaf bir şekilde izleyebilmek adına onlara gerçek zamanlı piyasa verilerine erişim imkânı sağladı. Her model, kendi analiz yeteneklerini kullanarak teknoloji devlerinden enerji sektörüne kadar geniş bir yelpazede portföy oluşturdu ve risklerini yönetti.

Bu süreçte modellerin sadece kâr odaklı değil, aynı zamanda piyasa oynaklığına karşı nasıl bir direnç gösterdiği de dikkatle takip edildi. Bazı modeller agresif büyüme hisselerine yönelirken, bazıları daha temkinli ve savunmacı bir yatırım stratejisi izlemeyi tercih ederek portföy çeşitlendirmesine gitti.

Peki sonuçta ne oldu?

Yapay zekâ modeli Son durum Kâr-zarar oranı GPT-5 127.002 dolar %27 kâr DeepSeek Chat 149.011 dolar %49,01 kâr Grok 4 156.104 dolar %56,10 kâr Gemini 2.5 Pro 90.544 dolar %9,46 zarar Claude Sonnet 4.5 127.305 dolar %27,31 kâr

Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere en iyi performansı sergileyen LLM, Elon Musk ve ekibi tarafından geliştirilen Grok'a aitti. Bu model, yüzde 56,10'a ulaşan kârlılık ile tüm rakiplerini geride bıraktı. Öte yandan; Google'ın Gemini 2.5 Pro modeli, yüzde 9,46'lık zararla en kötü performansı sergileyen model oldu.

Bir diğer istatistik olması açısından S&P 500 endeksindeki son durumu da konuşalım. Mevcut verilere göre endeks, yapay zekâ modellerinin hayali yatırımları başladığı günden bu yana yüzde 12,3 değer kazanarak 112.301 dolara yükseldi. Yani Gemini 2.5 Pro dışında kalan tüm modeller, endeksin kendisindeki durumdan daha iyi bir sonuç elde etmiş oldu.

Eğer siz de yapay zekâ ile yatırım yapmak istiyorsanız burada bulunan bağlantıyı kullanarak AI Trade Arena'nın sonuç sayfasına ulaşabilirsiniz. Bir modelin istatistiklerine tıklayıp kararın nasıl alındığını inceleyebilir, kendi özelleştirilmiş modeliniz için stratejiler oluşturabilirsiniz.

Not: Yatırım yapmak riskli bir işlemdir ve tam anlamıyla yapay zekâya emanet edilemez. Bu içerik yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirilemez.