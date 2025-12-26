Samsung'un Üçe Katlanan Telefonu Galaxy Z TriFold, JerryRigEverything'in Sağlamlık Testine Girdi [Video]

Samsung'un önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek olan Galaxy Z TriFold modeli, JerryRigEverything'in ellerinde dayanıklılık testine girdi.

Samsung’un merakla beklenen üç katlanır telefonu Galaxy Z TriFold, ünlü YouTuber JerryRigEverything’in dayanıklılık testinde âdeta dağıldı. Çizilme ve ateş testlerinde büyük bir sürpriz yaşanmazken, asıl dramatik anlar toz ve bükme testlerinde ortaya çıktı.

Testlerde TriFold’un menteşeleri, cebe giren kum ve toz karşısında zorlandı. Telefon açılıp kapandıkça menteşelerden gelen “çıtırdama” sesleri, cihazın bu konuda pek de dayanıklı olmadığını gösterdi. Asıl darbe ise bükme testinde geldi. Yanlış yönden uygulanan bir kuvvetle ekran pikselleri karardı, sağ alt menteşe kırıldı ve telefon fiilen kullanılamaz hâle geldi.

Galaxy Z TriFold bükme testini geçemedi

Bu sonuç, Samsung’un bir önceki modeli Galaxy Z Fold 7 âdeta tam anlamıyla zıt durumda. Fold 7 benzer bir bükme testini çok daha az hasarla atlatmayı başarmıştı. TriFold’un “daha fazla kat, daha fazla kırılacak parça” gerçeğini acı şekilde doğruladığı yorumları yapılıyor.

Öte yandan, daha önce sızdırılan testler TriFold’un 150 binin üzerinde katlama döngüsüne dayanabildiğini, Samsung’un ise bu sayının 200 bine kadar çıkabileceğini iddia ettiğini gösteriyor. Yani cihaz, doğru yönde katlandığında uzun ömürlü olabilir ancak ters yönden uygulanan baskı için herhangi bir dayanıklılık garantisi bulunmuyor.

Galaxy Z TriFold, tüm bu tartışmaların gölgesinde, 2026’nın başlarında Samsung tarafından satışa sunulacak ancak bu testten sonra, dayanıklılık konusunda kullanıcıların soru işaretleri şimdiden çoğalmış durumda.