Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Samsung'un Üçe Katlanan Telefonu Galaxy Z TriFold, JerryRigEverything'in Sağlamlık Testine Girdi [Video]

Samsung'un önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek olan Galaxy Z TriFold modeli, JerryRigEverything'in ellerinde dayanıklılık testine girdi.

Samsung'un Üçe Katlanan Telefonu Galaxy Z TriFold, JerryRigEverything'in Sağlamlık Testine Girdi [Video]
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Samsung’un merakla beklenen üç katlanır telefonu Galaxy Z TriFold, ünlü YouTuber JerryRigEverything’in dayanıklılık testinde âdeta dağıldı. Çizilme ve ateş testlerinde büyük bir sürpriz yaşanmazken, asıl dramatik anlar toz ve bükme testlerinde ortaya çıktı.

Testlerde TriFold’un menteşeleri, cebe giren kum ve toz karşısında zorlandı. Telefon açılıp kapandıkça menteşelerden gelen “çıtırdama” sesleri, cihazın bu konuda pek de dayanıklı olmadığını gösterdi. Asıl darbe ise bükme testinde geldi. Yanlış yönden uygulanan bir kuvvetle ekran pikselleri karardı, sağ alt menteşe kırıldı ve telefon fiilen kullanılamaz hâle geldi.

Galaxy Z TriFold bükme testini geçemedi

Bu sonuç, Samsung’un bir önceki modeli Galaxy Z Fold 7 âdeta tam anlamıyla zıt durumda. Fold 7 benzer bir bükme testini çok daha az hasarla atlatmayı başarmıştı. TriFold’un “daha fazla kat, daha fazla kırılacak parça” gerçeğini acı şekilde doğruladığı yorumları yapılıyor.

Öte yandan, daha önce sızdırılan testler TriFold’un 150 binin üzerinde katlama döngüsüne dayanabildiğini, Samsung’un ise bu sayının 200 bine kadar çıkabileceğini iddia ettiğini gösteriyor. Yani cihaz, doğru yönde katlandığında uzun ömürlü olabilir ancak ters yönden uygulanan baskı için herhangi bir dayanıklılık garantisi bulunmuyor.

Galaxy Z TriFold, tüm bu tartışmaların gölgesinde, 2026’nın başlarında Samsung tarafından satışa sunulacak ancak bu testten sonra, dayanıklılık konusunda kullanıcıların soru işaretleri şimdiden çoğalmış durumda.

2025'in En İyi Telefonu Olmaya Aday Xiaomi 17 Ultra Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! 2025'in En İyi Telefonu Olmaya Aday Xiaomi 17 Ultra Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!
2026'da iPhone Almayan Pişman(!) Olur: İşte iPhone Fiyatlarının Yıllara Göre Asgari Ücrete Oranı 2026'da iPhone Almayan Pişman(!) Olur: İşte iPhone Fiyatlarının Yıllara Göre Asgari Ücrete Oranı
Samsung

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

1.200 Kilometreyi Aşan Menzil Sunan Elektrikli Otomobil Bataryası Geliştirildi

1.200 Kilometreyi Aşan Menzil Sunan Elektrikli Otomobil Bataryası Geliştirildi

Samsung'dan Galaxy S26 Ultra İçin Dev Hamle: Takıp Çıkarılabilen Kamera Ekipmanlarını Destekleyecek!

Samsung'dan Galaxy S26 Ultra İçin Dev Hamle: Takıp Çıkarılabilen Kamera Ekipmanlarını Destekleyecek!

Kamera Teknolojilerinde Gerçek Devrim Kapıda: Bilim İnsanları, Lenssiz Görüntü Kaydedebilen Kamera Sensörü Geliştirdi!

Kamera Teknolojilerinde Gerçek Devrim Kapıda: Bilim İnsanları, Lenssiz Görüntü Kaydedebilen Kamera Sensörü Geliştirdi!

Google Yakında Gmail Adresinizi Değiştirmenize İzin Verecek (Çocukluk Mailini Kullananlara...)

Google Yakında Gmail Adresinizi Değiştirmenize İzin Verecek (Çocukluk Mailini Kullananlara...)

Adı Çıkacağına Canı Çıksın: 1.2 PureTech Motorlu Otomobil Alınır mı?

Adı Çıkacağına Canı Çıksın: 1.2 PureTech Motorlu Otomobil Alınır mı?

Tek Mekânda Geçmesine Rağmen İzlerken Bir Saniye Bile Sıkılmayacağınız Filmler

Tek Mekânda Geçmesine Rağmen İzlerken Bir Saniye Bile Sıkılmayacağınız Filmler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim