A101, Bu Hafta Ucuza Samsung Galaxy A16 Satacak!

A101, bu hafta uygun fiyata giriş-orta segment telefon Galaxy A16 satacak. İşte fiyatı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Zincir mağazalar, elektronik ürünlerin âdeta uçtuğu şu günlerde uygun fiyatlı ürünler getirmeleriyle kullanıcıların ilgisini çekmeyi başarıyordu. A101 de bunlardan biriydi. Öyle ki A101’in her hafta düzenli olarak “Aldın Aldın” aktüel ürünleri arasında birçok farklı türden teknolojik ürün de görüyorduk.

Şimdi ise bu hafta A101’e gelecek ürünler belli oldu. Şirketin bu hafta çarşamba günü itibarıyla mağazalarında Samsung’un çok sevilen orta segment telefonu Galaxy A16’yı satacağı açıklandı.

A101’de satılacak Galaxy A16’nın fiyatı ne kadar?

image

Samsung Galaxy A16 modeli, 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla A101 mağazalarında satılacak. Cihazın fiyatının ise 9.399 TL olacağı açıklandı. Telefon normalde platformlarda 10 bin civarı fiyata satılıyor. A101’de ise biraz daha uygun fiyata erişilebilir olacak.

Samsung Galaxy A16 özellikleri

a16
Ekran 6,7 inç, 1080 x 2340 piksel, 90 Hz, Süper AMOLED
İşlemci Mediatek Helio G99
RAM 4 GB
Depolama 128 GB
Arka kamera 50 MP + 5 MP + 2 MP
Ön kamera 13 MP
Batarya 5000 mAh (25W)
Samsung Galaxy A101

