İş hayatında kullandığınız e-posta yazı tiplerine dikkat etmek gerekiyor. Varsayılan fontlar dışındaki fontlar pek hoş karşılanmıyor.

İş hayatınızda e-posta kullanırken hangi yazı tipini kullanıyorsunuz? E-posta istemcileri yazı tipi konusunda kullanıcıları olabildiğince özgür bırakmaya çalışıyor, ancak önerimiz siz bu yazı tiplerini kullanırken biraz daha dikkatli davranın.

Araştırmaya göre e-posta istemcinizin size sunduğu yazı tipinin dışına çıkmak pek hoş karşılanmıyor. En nötr e-postalar bile, varsayılan yazı tipinden başka bir yazı tipiyse, sinir bozucu olabiliyor.

Kişisel e-postalarınızda istediğiniz yazı tipini rahatlıkla kullanabilirsiniz, ancak iş kurumsal bir düzene girdiğinde yazı tipinin farklı olması bazı rahatsızlıklara yol açabilir.

Herhangi bir durumda mesleki veya önemli bir e-posta yazarken Gmail’in sans serifi, Mac’in Helvetica’sı veya Outlook’un Tahoma’sından yararlanmaya özen gösterin.

Aynı mesajı farklı yazı tipleri ile gönderen araştırmacılar, açık bir şekilde en sade ve okunabilir yazı tipini istemcinin varsayılan fontunda görmüş. Bunun en büyük sebebi karşıdan gönderilen e-postanın isim, tarih, başlık gibi bölgeleriyle aynı olması gerektiğidir. Gelin aynı yazının farklı yazı tiplerinde gönderisini görelim.

Orijinal yazı tipi gördüğünüz gibi son derece sade ve istemcinin diğer yazı stillerine uygun gözüküyor.

Bu yazı tipi okuyucuyu kısa sürede sıkacaktır. En üstteki orijinal yazı tipinin aksine çok daha zor okuma imkanı sunan bu yazı tipi isim, gönderilme tarihi gibi varsayılan yazılarla uyuşmayarak bu tarz sorunlar ortaya çıkartır.

Çok sıkışık olduğu için yine okunurluğu bozuyor. Kullanıcılar bu yazı tipini okurken, özellikle uzun bir yazıysa atlaya atlaya okuyacaktır.

Burada kalın ve küçük bir yazı tipi tercih edilmiş. Daha çok romanlarda gördüğümüz yazı tipi e-postalarda tercih edilmez.

Her harfin büyük olduğu bir yazı tipi. Üstelik kalın. Sakince burada uzaklaşalım.

Bütün bunları geçelim, illa ki yazı tipini değiştireceğim diyorsanız dikkat etmenizi önerdiğimiz birkaç önemli özellik var. Öncelikle yazı tipinin sürekli kalında kalmamasına özen gösterin. Kalın yazı tipi kullanıcıyı çabucak sıkar. Normal yazı tipinizin yanında önemli yerleri kalınlaştırarak vurgulayabilirsiniz.

E-posta veya diğer yazı işlerinde en çok dikkat edilmesi gereken olay, yazı tipinin tırnaklı yapısının olmamasıdır. Tırnaklı yazı tipleri okumayı önemli ölçüde zorlaştırır ve çok yoğun gösterir. Bunun yerine tırnaksız yazılar tercih etmelisiniz. Yine bunlar dışında illa farklı bir font tercih edecekseniz, yazıların rahatlıkla anlaşılabildiği sade ve net yazı tipleri olsun.

Umarım bu yazımız sizlere yeni fikirler verebilmiştir.

Sizin E-posta gibi alanlarda kullanmayı tercih ettiğiniz yazı tipi nedir?