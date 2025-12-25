Tümü Webekno
Jaguar, Son İçten Yanmalı Otomobilini Üretti: Alay Konusu Olan Type 00 2026'da Geliyor

Jaguar, son içten yanmalı otomobilini banttan indirdi. Firmanın özel koleksiyonuna eklenen otomobil, F-Pace'ti. Zaten bir süredir satış yapmayan Jaguar, gelecek yıl Type 00'ın seri üretim versiyonu ile karşımıza çıkacak.

Jaguar, Son İçten Yanmalı Otomobilini Üretti: Alay Konusu Olan Type 00 2026'da Geliyor
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Bundan birkaç ay önce duyurduğu "Type 00" isimli konsept otomobili ile eleştiri oklarının merkezine yerleşen premium otomobil üreticisi Jaguar ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirket, son içten yanmalı otomobilini de banttan indirdi ve bir devri tamamen kapatmış oldu.

Otomobil tutkunlarının gözde markaları arasında yer alan Jaguar, geçtiğimiz yılın sonlarında Type 00 ile karşımıza çıktı. Bu otomobil, firmanın elektrikli geleceğinin başlangıcı olarak kabul edildi. Ancak Type 00'ın hem "hiçbir şeye benzemeyen" tasarımı hem de markanın ruhundan uzak yapısı, otomobil tutkunlarının tepkisiyle karşılaştı. Bakalım bundan sonraki süreç, Jaguar'ın geleceğini nasıl şekillendirecek.

Peki banttan inen son gerçek Jaguar hangisi?

Başlıksız-1

Jaguar'ın resmî açıklamasına göre şirketteki içten yanmalı dönem, F-Pace modeli ile resmen sona erdi. Bu otomobil, 5.0 litrelik V8 motordan güç alıyordu. 575 beygir güç ve 700 Nm tork üreten son gerçek Jaguar, firmanın koleksiyonundaki en özel parçalardan biri olarak kayıtlara geçecek. Firma, söz konusu otomobili kimseye satmayacağını açıkladı.

Başlıksız-1

Type 00 modelinin geleceği ise şimdilik tam anlamıyla belli değil. Jaguar'ın açıklamasına göre bu konsept otomobil, gelecek yıl seri üretim versiyonu ile tanıtılacak. Şirket, aracın coupe tasarımını biraz yumuşatacak. 1.000 beygir gücündeki elektrikli üniteden güç alacak otomobil, Jaguar'a göre Bentler ve Rolls-Royce gibi markalara rakip olacak.

Jaguar Type 00 ile ilgili detaylı bilgi için:

İddialar Doğru Çıktı: Jaguar, Ultra Fütüristik Elektrikli Konsept Arabası "Type 00"ı Tanıttı İddialar Doğru Çıktı: Jaguar, Ultra Fütüristik Elektrikli Konsept Arabası "Type 00"ı Tanıttı
