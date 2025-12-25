25 Xiaomi Cihaza HyperOS 3 Güncellemesi Geliyor

Xiaomi, 2025 yılı sona ermeden çok sayıda telefon ve tabletine HyperOS 3 güncellemesini getirecek. İşte yıl bitmeden güncelleme alacak 25 Xiaomi cihaz.

Akıllı telefon üreticileri Android 16 tabanlı işletim sistemi güncellemelerini son birkaç aydır düzenli olarak telefonlarına getiriyordu. Xiaomi de bunlardan biriydi. Öyle ki şirket, telefonuna göre hem Android 16 hem de Android 15 tabanlı HyperOS 3 güncellemesini cihazlarında sunmaya başlamıştı.

2025 yılı sona erirken hâlâ güncelleme almayan birçok Xiaomi telefon bulunuyor. Neyse ki Xiaomi, yakın zamanda çok sayıda cihaza yeni güncellemeyi yayımlayacak. Biz de 2025 bitmeden ve 2026 başlamadan HyperOS 3 alacak Xiaomi cihazları sizler için derledik.

2025 bitmeden HyperOS 3 güncellemesi alacak Xiaomi modelleri

Xiaomi Pad 6 Max 14

Xiaomi Pad 6 Pro

Xiaomi 13T Pro

Redmi K60 Ultra

Redmi K60

POCO F5 Pro

Redmi 15

POCO C75

POCO F6

POCO X6 Neo

POCO Pad M1

POCO M6 Pro M1

POCO M7 4G

POCO M7 Pro 5G

Redmi 15 4G

Redmi Note 15

Redmi Pad Pro

Redmi Pad 2 Pro

Redmi Pad 2

Redmi A4

Redmi Pad SE 4G

Redmi Note 13 Pro+

Redmi Note 13 Pro 4G

POCO M7 5G

Redmi 14C / Redmi A3 Pro

Yukarıda gördüğünüz her cihazın Android 16 tabanlı HyperOS 3 almayacağının altını çizmek gerekiyor. Üst segmentteki Pad 6 Max 14, Pad 6 Pro, ve Redmi K60 Pro gibi modeller Android 15 tabanlı olacak. Diğer modellerde de kendi donanım özellikleri ve güncelleme politikalarına göre aldıkları HyperOS 3 güncellemesinin Android sürümleri değişecek. Her hâlükârda yukarıda gördüğünüz tüm modellerin son nesil güncelleme alacağını söyleyebiliriz.