25 Xiaomi Cihaza HyperOS 3 Güncellemesi Geliyor

Akıllı telefon üreticileri Android 16 tabanlı işletim sistemi güncellemelerini son birkaç aydır düzenli olarak telefonlarına getiriyordu. Xiaomi de bunlardan biriydi. Öyle ki şirket, telefonuna göre hem Android 16 hem de Android 15 tabanlı HyperOS 3 güncellemesini cihazlarında sunmaya başlamıştı.
2025 yılı sona erirken hâlâ güncelleme almayan birçok Xiaomi telefon bulunuyor. Neyse ki Xiaomi, yakın zamanda çok sayıda cihaza yeni güncellemeyi yayımlayacak. Biz de 2025 bitmeden ve 2026 başlamadan HyperOS 3 alacak Xiaomi cihazları sizler için derledik.
2025 bitmeden HyperOS 3 güncellemesi alacak Xiaomi modelleri
- Xiaomi Pad 6 Max 14
- Xiaomi Pad 6 Pro
- Xiaomi 13T Pro
- Redmi K60 Ultra
- Redmi K60
- POCO F5 Pro
- Redmi 15
- POCO C75
- POCO F6
- POCO X6 Neo
- POCO Pad M1
- POCO M6 Pro M1
- POCO M7 4G
- POCO M7 Pro 5G
- Redmi 15 4G
- Redmi Note 15
- Redmi Pad Pro
- Redmi Pad 2 Pro
- Redmi Pad 2
- Redmi A4
- Redmi Pad SE 4G
- Redmi Note 13 Pro+
- Redmi Note 13 Pro 4G
- POCO M7 5G
- Redmi 14C / Redmi A3 Pro
Yukarıda gördüğünüz her cihazın Android 16 tabanlı HyperOS 3 almayacağının altını çizmek gerekiyor. Üst segmentteki Pad 6 Max 14, Pad 6 Pro, ve Redmi K60 Pro gibi modeller Android 15 tabanlı olacak. Diğer modellerde de kendi donanım özellikleri ve güncelleme politikalarına göre aldıkları HyperOS 3 güncellemesinin Android sürümleri değişecek. Her hâlükârda yukarıda gördüğünüz tüm modellerin son nesil güncelleme alacağını söyleyebiliriz.