Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

25 Xiaomi Cihaza HyperOS 3 Güncellemesi Geliyor

Xiaomi, 2025 yılı sona ermeden çok sayıda telefon ve tabletine HyperOS 3 güncellemesini getirecek. İşte yıl bitmeden güncelleme alacak 25 Xiaomi cihaz.

25 Xiaomi Cihaza HyperOS 3 Güncellemesi Geliyor
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Akıllı telefon üreticileri Android 16 tabanlı işletim sistemi güncellemelerini son birkaç aydır düzenli olarak telefonlarına getiriyordu. Xiaomi de bunlardan biriydi. Öyle ki şirket, telefonuna göre hem Android 16 hem de Android 15 tabanlı HyperOS 3 güncellemesini cihazlarında sunmaya başlamıştı.

2025 yılı sona erirken hâlâ güncelleme almayan birçok Xiaomi telefon bulunuyor. Neyse ki Xiaomi, yakın zamanda çok sayıda cihaza yeni güncellemeyi yayımlayacak. Biz de 2025 bitmeden ve 2026 başlamadan HyperOS 3 alacak Xiaomi cihazları sizler için derledik.

2025 bitmeden HyperOS 3 güncellemesi alacak Xiaomi modelleri

  • Xiaomi Pad 6 Max 14
  • Xiaomi Pad 6 Pro
  • Xiaomi 13T Pro
  • Redmi K60 Ultra
  • Redmi K60
  • POCO F5 Pro
  • Redmi 15
  • POCO C75
  • POCO F6
  • POCO X6 Neo
  • POCO Pad M1
  • POCO M6 Pro M1
  • POCO M7 4G
  • POCO M7 Pro 5G
  • Redmi 15 4G
  • Redmi Note 15
  • Redmi Pad Pro
  • Redmi Pad 2 Pro
  • Redmi Pad 2
  • Redmi A4
  • Redmi Pad SE 4G
  • Redmi Note 13 Pro+
  • Redmi Note 13 Pro 4G
  • POCO M7 5G
  • Redmi 14C / Redmi A3 Pro

Yukarıda gördüğünüz her cihazın Android 16 tabanlı HyperOS 3 almayacağının altını çizmek gerekiyor. Üst segmentteki Pad 6 Max 14, Pad 6 Pro, ve Redmi K60 Pro gibi modeller Android 15 tabanlı olacak. Diğer modellerde de kendi donanım özellikleri ve güncelleme politikalarına göre aldıkları HyperOS 3 güncellemesinin Android sürümleri değişecek. Her hâlükârda yukarıda gördüğünüz tüm modellerin son nesil güncelleme alacağını söyleyebiliriz.

HyperOS 3 Alacak POCO Telefonlar ve Güncelleme Tarihi Açıklandı HyperOS 3 Alacak POCO Telefonlar ve Güncelleme Tarihi Açıklandı
Xiaomi

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Adı Çıkacağına Canı Çıksın: 1.2 PureTech Motorlu Otomobil Alınır mı?

Adı Çıkacağına Canı Çıksın: 1.2 PureTech Motorlu Otomobil Alınır mı?

1.200 Kilometreyi Aşan Menzil Sunan Elektrikli Otomobil Bataryası Geliştirildi

1.200 Kilometreyi Aşan Menzil Sunan Elektrikli Otomobil Bataryası Geliştirildi

[23 Aralık] Epic Games'in Yılbaşı Özel Altıncı Ücretsiz Oyunu Belli Oldu

[23 Aralık] Epic Games'in Yılbaşı Özel Altıncı Ücretsiz Oyunu Belli Oldu

Samsung'dan Galaxy S26 Ultra İçin Dev Hamle: Takıp Çıkarılabilen Kamera Ekipmanlarını Destekleyecek!

Samsung'dan Galaxy S26 Ultra İçin Dev Hamle: Takıp Çıkarılabilen Kamera Ekipmanlarını Destekleyecek!

Toplam Fiyatı 170 TL Olan 2 Oyun Daha Steam'de Ücretsiz Oldu (Bunları da Kütüphanenize Eklemeyi Unutmayın)

Toplam Fiyatı 170 TL Olan 2 Oyun Daha Steam'de Ücretsiz Oldu (Bunları da Kütüphanenize Eklemeyi Unutmayın)

Eski Rockstar Yöneticisi Açıkladı: GTA İstanbul Gerçekmiş!

Eski Rockstar Yöneticisi Açıkladı: GTA İstanbul Gerçekmiş!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim