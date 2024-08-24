FIFA tarafından ilk kez düzenlenecek olan FIFAe Dünya Kupası'nda yer alacak millî takımlar arasında Türkiye de yer alacak.

FIFA, futbolu yeni nesillere ulaştırabilmek için oyunlara verdiği önemi arttırıyor. Bu çalışmaların bir parçası olarak FIFA, tarihinde ilk defa olarak FIFAe Dünya Kupası düzenlemeye karar verdi. Futbolun en büyük yöneticisi olan FIFA bu kupa için Sports Interactive ile birlikte çalışacak. Turnuva Football Manager üzerinden gerçekleştirilecek.

Futbolun ve dijital dünyanın en iyilerinin bir araya geleceği belirtilen bu turnuvada, dünyanın en iyi Football Manager oyuncuları 100 bin dolarlık büyük ödülü kazanabilmek için mücadele edecekler.

Temsilcisi Arsene Wenger olacak

Bu özel etkinliğin elçisi olma görevi ise FIFA'nın Küresel Futbol Gelişim Direktörü Arsene Wenger'e verildi. Efsanevi teknik direktör, uzun yıllar boyunca Arsenal'in teknik direktörlüğünü yapmış ve namağlup şampiyonluk da yaşamıştı. Wenger, "Bu yarışma, yalnızca oyun mekaniklerinde ustalaşmayı değil, aynı zamanda derinlemesine futbol bilgisini de gerektiriyor. Bu nedenle, dünya çapındaki en iyi koçların bu etkinlikte yarışmasını ve futbol yönetimi ile yetenek geliştirmeye katkıda bulunmasını sabırsızlıkla bekliyorum." açıklamasında bulundu.

Turnuva, 28 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında İngiltere'de Liverpool'da gerçekleştirilecek. Turnuvaya katılacak takımlar arasında eMillî takımımız da mücadele edecek.

Sizce eMillî takımımız bu turnuvada başarılı olabilecek mi? Turnuvaya siz katılsaydınız nasıl bir strateji izlerdiniz?