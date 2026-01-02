Prime Video'da Olmasına Rağmen Kimsenin Bilmediği Harika Filmler

En iyi platformlardan biri olan Prime Video'da sayısız film var. Biz de bu film kütüphanesinde pek bilinmeyen ancak kesin izlemeniz gereken yapımları derledik.

Amazon Prime aboneliğiyle birlikte gelen Prime Video, piyasadaki en iyi film ve dizi platformlarından biri konumunda. Prime Video’yu en iyi yapan şeylerden biri de şüphesiz film kütüphanesi. Öyle ki eski veya yeni binlerce filme Prime Video üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Üstelik çok fazla kaliteli film de sunuluyor.

Biz de bu içeriğimizde Prime Video’nun film kütüphanesi arasında kaybolmuş, “gizli mücevher” olarak nitelendirebileceğimiz filmleri listeliyoruz. Bu filmlerin her biri harika olmalarına rağmen maalesef pek fazla insan tarafından bilinmiyor. Siz de izledikten sonra bu filmlerin neden popüler olmadığını sorgulayacaksınız.

Invasion of Body Snatchers

Yıl : 1978

: 1978 Türü : Bilim kurgu, korku

: Bilim kurgu, korku IMDb puanı: 7.4

Benim de kişisel favori filmlerimden olan Invasion of Body Snatchers, eski olmasına rağmen bir saniye bile sıkılmadan izleyebileceğiniz en orijinal hikâyeli filmlerden biri. 1958'de çıkan aynı isimli filmin yeniden yapımı olan filmde başka bir gezegenden gelen istilacıların, insanların bedenlerini ele geçirip duygusuz varlıklara dönüştürmesi konu ediniliyor. Çok popüler olan Apple TV dizisi Pluribus'a ilham olan filmlerden biri olduğunu da belirtelim.

The Vast of Night

Yıl : 2019

: 2019 Türü : Bilim kurgu

: Bilim kurgu IMDb puanı: 6.7

"Düşük bütçeyle UFO filmi çekilir mi?" sorusunun en iyi yanıtlarından biri bu filmdir. Andrew Patterson'ın yazıp yönettiği filmde, 1950'lerin sonunda bir santral operatörü ve radyo DJ'inin radyo frekansında garip bir sinyal duymaya başlaması ve yaşananlar konu ediniliyor.

The Assesment

Yıl : 2024

: 2024 Türü : Bilim kurgu, dram

: Bilim kurgu, dram IMDb puanı: 6.6

Elizabeth Olsen, Himesh Patel ve Alicia Vikander'in başrolde yer aldığı The Assesment, bizi ebeveyn olmanın bir hak değil, kazanılması gereken bir sertifika olduğu distopik bir dünyaya götürüyor. Filmde de çocuk sahibi olmak isteyen bir çiftin yedi gün boyunca katı bir denetçi tarafından teste tabi tutulmasını izliyoruz.

My Old Ass

Yıl : 2024

: 2024 Türü : Komedi, dram

: Komedi, dram IMDb puanı: 7.1

Gençlik ve büyüme sancılarına oldukça yaratıcı bir perspektiften bakan Maisy Stella ve Aubrey Plaza başrollü My Old Ass, 18. yaş gününde kendisinin 39 yaşındaki haliyle karşılaşan bir genç kızın hikâyesini anlatıyor. Hem güldüren, hem düşündüren hem de üzmeyi başaran bir film. 89 dakikalık süresi de hızlı bir şekilde hiç sıkılmadan izleyebileceğiniz bir yapım olmasını sağlıyor.

Misery

Yıl : 1990

: 1990 Türü : Gerilim

: Gerilim IMDb puanı: 7.8

Stephen King'in romanından esinlenen, Rob Reiner tarafından yönetilen Misery, sinema tarihinin en korkutucu karakterlerinden biri olan Annie Wilkes’i bizlerle tanıştırıyor. Ünlü bir yazarın geçirdiği kaza sonrası "bir numaralı hayranı" tarafından kurtarılmasıyla başlayan hikâye, kısa sürede dehşet verici bir esarete dönüşüyor. Film, performansıyla Kathy Bates’e Oscar kazandırmıştı.

Speak No Evil

Yıl : 2024

: 2024 Türü : Gerilim

: Gerilim IMDb puanı: 6.8

James McAvoy'un başrolünde olduğu bu yapım, tatilde tanıştıkları bir ailenin daveti üzerine onların kırsaldaki evine giden bir çiftin misafirperverliğin arkasındaki karanlık niyetleri fark etmesini ve yaşananları izliyoruz. Sizi gerim gerim gerecek bir film olduğunu söyleyebiliriz.

Warfare

Yıl : 2025

: 2025 Türü : Savaş

: Savaş IMDb puanı: 7.2

Sevilen yönetmen Alex Garland'ın imzasını taşıyan 95 dakikalık bu film, izleyebileceğiniz en gerçekçi savaş, çatışma temalı filmlerden biri. Görsel dili ve ses tasarımıyla izleyiciyi adeta çatışmanın ortasına bırakan Warfare, 2006 yılında Irak'taki bir ABD ordusu mangasının yaşadığı gerçek bir hikâyeden uyarlanıyor.

Abigail

Yıl : 2024

: 2024 Türü : Komedi, korku

: Komedi, korku IMDb puanı: 6.5

Eğer korku ve komedinin harmanlanmasını seven biriyseniz Abigail'e kesin göz atmalısınız. Filmde bir grup suçlunun fidye için zengin bir adamın kızını kaçırması konu ediniliyor. Ancak kaçırdıkları Abigail isimli bu kız; sadece küçük bir kız değil, aynı zamanda kana susamış bir vampir.

Blink Twice

Yıl : 2024

: 2024 Türü : Gizem, gerilim

: Gizem, gerilim IMDb puanı: 6.5

Ünlü oyuncu Zoe Kravitz'in yönetmenlik denemesi olan Blink Twice, senaryosuyla sizi içine çekecek, hiç sıkılmadan izleyebileceğiniz bir yapım. Filmde, teknoloji milyarderi bir adamın özel adasına davet edilen bir grubun başına gelen gizemli olayları konu alıyor.

Air

Yıl : 2023

: 2023 Türü : Biyografi, spor

: Biyografi, spor IMDb puanı: 7.4

Ben Affleck'in yönettiği ve Matt Damon'ın başrolde yer aldığı Air, asla beklendiği kadar ilgi görememiş bir film olarak kaldı. Ancak bu, gayet iyi bir yapım olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Filmde, Nike'ın tarihin en iyi basketbolcularından olan Michael Jordan'ın bünyesine katmasını ve spor tarihini değiştiren "Air Jordan" markasının doğuşunu izliyoruz.

As Above So Below

Yıl : 2014

: 2014 Türü : Korku

: Korku IMDb puanı: 6.3

İzlerken klostrofobiyi dibine kadar yaşayacağınız As Above So Below, Paris’in altındaki o meşhur yeraltı mezarlıklarında geçen bir yapım. El kamerasıyla çekilmesi de filmin korkutuculuğunu artırıyor. Bir grup araştırmacının antik bir hazineyi ararken yeraltında yaşadığı korkunç olayları izliyoruz.

Prime Video'nun geniş kütüphanesinde bulabileceğiniz bu yapımlara eğer izleyecek yeni filmler arıyorsanız kesin göz atmanızı öneriyoruz. Peki sizin eklemek istediğiniz filmler var mı? Varsa yorumlardan bizlerle paylaşabilirsiniz.