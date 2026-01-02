Linea, Egea, Doblo, Fiorino ve Dahası: Fiat 1.3 Multijet Motor Alınır mı?

Fiat'ın yıllara meydan okuyan 1.3 Multijet motorunu masaya yatırıyoruz. Ekonomik yapısıyla bilinen bu motorun teknik detaylarından kronik sorunlarına, ikinci el alırken dikkat etmeniz gerekenlerden avantajlarına kadar merak edilen her şeyi bu rehberde bulabilirsiniz.

Türkiye yollarının vazgeçilmezi hem taksicilerin hem de ailelerin bir numaralı tercihi olan 1.3 Multijet motoru tanımayan yoktur. Fiat'tan Opel'e, Alfa Romeo'dan Chevrolet'ye kadar pek çok markada karşımıza çıkan bu motor, gerçekten anlatıldığı kadar "ölümsüz" mü?

Bu içeriğimizde otomobil dünyasında bir döneme damga vuran bu küçük devin tüm detaylarına bakacağız. Hem bütçenizi hem de sürüş keyfinizi nasıl etkileyeceğini merak ediyorsanız gelin 1.3 Multijet ile ilgili bilmeniz gereken her şeye yakından bakalım.

1.3 Multijet motor teknik özellikleri

Fiat ve GM iş birliğiyle geliştirilen bu motor, aslında "Small Diesel Engine" (SDE) olarak biliniyor ve tam olarak 1248 cc hacme sahip. Dört silindirli yapısı ve Common Rail direkt enjeksiyon sistemiyle hem yakıt verimliliğini hem de performansı bir arada sunmayı hedefliyor.

Farklı nesillerde 70 ile 95 beygir arasında güç üreten bu üniteler, turbo beslemesi sayesinde alt devirlerde bile tatmin edici bir tork sunuyor. Özellikle şehir içi kullanımda sunduğu çeviklik, motorun küçük hacmine rağmen kullanıcıyı şaşırtmayı başarıyor.

1.3 Multijet motor avantajları

Bu motorun en büyük kozu şüphesiz ki yakıt ekonomisi. Şehir içi trafiğinde bile cüzdan dostu kalabilmesi, onu filo araçlarının, kuryelerin ve uzun yol yapanların ilk tercihi hâline getiriyor. Az yakması, motorun en büyük "efsane" olma sebebidir.

Diğer bir büyük avantajı ise yedek parça bolluğu ve servis kolaylığıdır. Türkiye'nin her köşesinde ustasını bulabileceğiniz, parçası adeta bakkalda bile satılan bir motordan bahsediyoruz. Bu yaygınlık, bakım maliyetlerini rakipsiz seviyelere çekiyor.

1.3 Multijet motorun dezavantajları ve kronik sorunları

Her güzelin bir kusuru olduğu gibi Multijet'in de zayıf noktaları var. Özellikle yağ bakımları aksatıldığında ortaya çıkan triger zincir sesi ve turbo sorunları, kullanıcıların en çok başını ağrıtan konuların başında geliyor. Bakımsızlık, bu motorun en büyük düşmanı.

EGR valfi ve Partikül Filtresi (DPF) dolması da özellikle sadece şehir içi kısa mesafe kullanımında sıkça karşılaşılan problemlerden. Bu motoru kullanıyorsanız, zaman zaman uzun yola çıkıp motorun nefes almasını ve sistemi temizlemesini sağlamanız şart. Aslında bu durum tüm dizel motorlu otomobiller için geçerli.

1.3 Multijet motorlu ikinci el otomobil alırken nelere dikkat etmeli?

İkinci el piyasasında çok fazla seçenek olması büyük bir avantaj gibi görünse de yorulmuş araçlara denk gelme ihtimaliniz yüksek. Neticede Linea ve eski nesil Egea'lardan bahsediyoruz. Hâl böyle olunca ilk bakmanız gereken yer, motorun "üfleyip üflemediği" ve egzoz dumanının rengi olmalı. Mavi duman, ciddi bir sorun habercisidir.

Ayrıca triger zincirinin en son ne zaman değiştiğini mutlaka sorgulayın. Genellikle 160 bin km civarında değişmesi gereken bu parça, ihmal edilirse motoru tamamen bitirebilir. Ekspertiz sırasında turbo basınç değerlerini ve enjektör durumunu ölçtürmeyi unutmayın.

1.3 Multijet motorlu araba alınır mı?

Eğer önceliğiniz ekonomi, düşük bakım maliyeti ve kolay satılabilirlik ise 1.3 Multijet hâlâ piyasadaki en mantıklı seçeneklerden biri. Ancak performans odaklı bir sürüş ve sessiz bir kabin bekliyorsanız, motorun sesli çalıştığını hatırlatmakta fayda var.

Bakımları düzenli yapılmış, hor kullanılmamış bir 1.3 Multijet, sizi yüz binlerce kilometre üzmeden götürebilir. Ancak az önce de belirttiğimiz gibi bu motor oldukça eski ve alacağınız otomobilin yıpranmamış olmasına dikkat etmeniz gerekecek. Bu da oldukça nadir bir olasılık.

Peki sizce bu motor hâlâ yolların kralı mı, yoksa artık devri kapandı mı? Konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz...