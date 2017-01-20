Fenerium’un Kabul Etmediği Hack Olayı, Hackerlardan Gelen Kanıtlarla Doğrulandı!

Bugün sizlere paylaştığımız Fenerium’un internet sitesi hacklenme olayına Fenerium’dan yalanlanma gelmesine rağmen hackerlardan doğrulama geldi!

Bildiğiniz gibi sizlere bugün Fenerbahçe Spor Kulübü’nün resmi ürün satış mağazası olan Fenerium’a ait çevrimiçi alışveriş siteleri olan Fenerium.com.tr ve Fenerium.de adreslerinde 600.000’den fazla kullanıcı bilgisinin hackerlar tarafından çalındığından bahsetmiştik.

Ardından Fenerium kanadından gelen kabul etmediği için olayın gerçek dışı olduğunu düşünsek de yine Puppet Master isimi hacker grubundan gelen ikinci e-posta ile doğrulanmış oldu. Tarafımıza ilettikleri 50 adet Fenerium.de ve 100 adet Fenerium.com.tr hesaplarıyla hack olayının gerçekliğini ispatlamak isteyen Puppet Master ekibinin gönderdikleri bilgileri kontrol ettiğimizde maalesef yaklaşık 10 denemede 2-3 adet hesabın bilgilerinin doğru olduğunu farkettik.

Bu sebeple Fenerium ve Fenerium.de hesaplarına sahip olan kullanıcılarının şifre değişikliği yapmalarını önemle rica ediyoruz.

Ayrıca önemle belirtmek isteriz ki, bu yaşanan durumun Webtekno ve İzmo Bilişim ile hiçbir düzeyde alakası yoktur. E-posta yoluyla bizlere hackerlar tarafından ulaştırılan bu önemli bilgiyi kullanıcıların kendi bilgilerini güvence altına alması açısından paylaşmaktayız. Fenerium’un en kısa sürede bu sorunu çözerek Fenerbahçe taraftarlarının hesap güvenliğini sağlayacağını umuyoruz.