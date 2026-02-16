Tümü Webekno
Galaxy S26 Ultra'dan Yeni Reklam Filmi Geldi: İşte Telefonda Yer Alacak Yeni 'Hayalet Ekran' [Video]

Samsung, önümüzdeki haftalarda tanıtacağı yeni Galaxy S26 Ultra'da yer alacak yepyeni özelliğini tanıttı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy S26 Ultra'da yer alacak yeni özelliğiyle ilgili yepyeni bir reklam filmi yayınladı.

Tanıtım videosunda gösterilen “Zero-peeking privacy” özelliği, kalabalık ortamlarda ekranınıza göz atan meraklı bakışlara karşı güçlü bir çözüm sunacak.

Galaxy S26 Ultra'nın yeni özelliği nasıl çalışıyor?

Paylaşılan tanıtım videosunda metroda kitap okuyan bir kadının ekranına yanındaki iki kişinin gizlice baktığı görülüyor. Bu senaryo, özellikle toplu taşıma kullanan milyonlarca kişinin her gün yaşadığı bir durum.

Kadın, tek dokunuşla “Zero-peeking privacy” modunu aktif hâle getiriyor ve ekran bir anda tamamen kararıyor. Ekranda yer alan her şey dışarıdan görünmez hâle geliyor.

Özellikle banka uygulamaları, kripto para platformları ve hassas veriler içeren servisler için bu teknoloji büyük önem taşıyabilir. İlerleyen dönemde finans kuruluşlarının Samsung ile iş birlikleri yaparak bu özelliği daha da yaygınlaştırması mümkün.

2026'nın En Güçlü Telefonu Olacak Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Basın Görüntüleri Sızdırıldı: İşte Tasarımı ve Yenilikler! 2026'nın En Güçlü Telefonu Olacak Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Basın Görüntüleri Sızdırıldı: İşte Tasarımı ve Yenilikler!
One UI 8.5, Bu Samsung Cihazların Alacağı Son Güncelleme Olacak One UI 8.5, Bu Samsung Cihazların Alacağı Son Güncelleme Olacak

Peki siz Galaxy S26 Ultra'da yer alacak bu yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

