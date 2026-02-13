Tümü Webekno
Arabalardaki Start-Stop Teknolojisi Tarih Oluyor: İşte Alınan Karar!

ABD hükûmeti, otomobillerdeki start-stop teknolojisine verdiği tüm teşvikleri kaldırdı. Hâl böyle olunca otomobil üreticileri, bu teknolojiden hızlıca uzaklaşacak. Zaten bu teknolojiyi seven veya kullanan sürücü bulmak pek de mümkün değildi.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) ile Trump yönetiminden, otomotiv sektöründe küresel çapta etkisi olması muhtemel bir karar geldi. Yapılan resmî açıklamada, modern otomobillerde gördüğümüz start-stop teknolojisinin dolaylı yoldan kaldırılacağı ifade edildi.

Uzun zaman önce hayatımıza giren start-stop teknolojisi, duraklayan bir otomobilin motorunu otomatik olarak kapatıyor. Ayak frenden çekildiği an itibarıyla motor yeniden çalışıyor. Sistem, duyurulduğu ilk dönemlerde karbon emisyonunu düşürmek ve yakıt sarfiyatını azaltmak gibi nedenlerle pazarlanmış olsa da ilgi görmedi. ABD hükûmeti de start-stop teknolojisinin fişini çekti.

Karar bir yasaklama değil ancak bu saatten sonra start-stop'lu araba üretilmez!

Başlıksız-1

ABD hükûmeti ve EPA, start-stop teknolojisini yasaklamadı. Yani firmalar, bu teknolojiyi kullanmaya devam edebilecekler. Ancak daha önce start-stop teknolojisi için sunulan teşviklerin hepsi kaldırıldı. Hâl böyle olunca zaten yüksek maliyetli olduğu bilinen teknoloji, firmalar tarafından yavaş yavaş terk edilecektir. En fazla birkaç yıl içerisinde hiçbir üretici, start-stop ile uğraşmayacaktır.

Xiaomi'nin Elektrikli Otomobili SU7 Pro, Gerçek Dünya Testine Girdi: 265 Bin Kilometre Yol Yapıldı! Xiaomi'nin Elektrikli Otomobili SU7 Pro, Gerçek Dünya Testine Girdi: 265 Bin Kilometre Yol Yapıldı!

Start-stop teknolojisini sadece ustalar seviyor şeklinde bir espri yapabiliriz. Zira bu teknolojiyle ilgili genel kanı, özellikle de marş motoru arızalarının temel sebebi olduğu yönünde. Start-stop'un hayatımızdan tamamen çıkması, zaten pek çok sürücünün arabaya biner binmez kapattığı özelliği kolayca unutturacak gibi görünüyor.

