Bedeli Çok Ağır Olmuş: 119 GB'lık GTA 5'in Boyutu 2.5 GB'a Düşürüldü

Mod yapımcıları, teknik olarak oyunu ne kadar küçültebileceklerini merak ettiler ve ortaya 2.5 GB boyuta sahip bir GTA 5 çıktı. Görüntüler ise PS1 döneminden hâllice.

2015’te PC için piyasaya sürülen GTA 5, bugün hâlâ devasa boyutuyla oyuncuların depolama alanını zorluyor. Steam’deki Legacy sürümü tam 119 GB depolama alanına ihtiyaç duyuyor ancak mod geliştiricileri bu dev oyunu akıllara durgunluk veren bir şekilde yalnızca 2.5 GB’a düşürmeyi başardı.

Peki bunun bedeli ne oldu derseniz... Cevap elbette her şey. Aktarılanlara göre bu çalışma, “ultra low end mod” adlı deneysel bir projeye ait. Amaç, dosya sıkıştırmayı mümkün olan en uç noktaya taşımak. Sonuca bakacak olursak teknik olarak oyun hâlâ çalışıyor fakat… “Oynanabilir” demek biraz iddialı.

Boyut nasıl 2.5 GB'a kadar düştü?

Boyutu bu kadar küçültmek için:

Bazı görevler tamamen kaldırıldı

Haritanın bölümleri silindi

Ses dosyalarının büyük kısmı çıkarıldı

Grafik dosyaları aşırı derecede sadeleştirildi

Ortaya çıkan görüntü ise âdeta PS1 döneminden kalma bir oyun gibi. Karakterler blok blok poligon yığınlarına dönüşmüş, dokular geç yükleniyor, yollar ve binalar gri kütlelerden ibaret görünüyor. Yine de şaşırtıcı bir şekilde ana şehir render ediliyor ve araç kullanmak mümkün.

Elbette bu sürüm, oyunu ideal şekilde deneyimlemek isteyenler için değil. Depolama alanınız doluysa başka bir oyunu silmek tabii ki en mantıklı yol ancak projenin amacı zaten pratiklik değil; teknik sınırların ne kadar zorlanabileceğini göstermek ve bu konuda da gayet başarılı olmuş gibi görünüyor.