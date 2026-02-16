Tümü Webekno
Star Fan Fenerbahçe taraftarlarına özel hediye! Telefon kılıflarında fırsatlar! Protein Ocean'da özel indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Bedeli Çok Ağır Olmuş: 119 GB'lık GTA 5'in Boyutu 2.5 GB'a Düşürüldü

Mod yapımcıları, teknik olarak oyunu ne kadar küçültebileceklerini merak ettiler ve ortaya 2.5 GB boyuta sahip bir GTA 5 çıktı. Görüntüler ise PS1 döneminden hâllice.

Bedeli Çok Ağır Olmuş: 119 GB'lık GTA 5'in Boyutu 2.5 GB'a Düşürüldü
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

2015’te PC için piyasaya sürülen GTA 5, bugün hâlâ devasa boyutuyla oyuncuların depolama alanını zorluyor. Steam’deki Legacy sürümü tam 119 GB depolama alanına ihtiyaç duyuyor ancak mod geliştiricileri bu dev oyunu akıllara durgunluk veren bir şekilde yalnızca 2.5 GB’a düşürmeyi başardı.

Peki bunun bedeli ne oldu derseniz... Cevap elbette her şey. Aktarılanlara göre bu çalışma, “ultra low end mod” adlı deneysel bir projeye ait. Amaç, dosya sıkıştırmayı mümkün olan en uç noktaya taşımak. Sonuca bakacak olursak teknik olarak oyun hâlâ çalışıyor fakat… “Oynanabilir” demek biraz iddialı.

Boyut nasıl 2.5 GB'a kadar düştü?

2

Boyutu bu kadar küçültmek için:

  • Bazı görevler tamamen kaldırıldı
  • Haritanın bölümleri silindi
  • Ses dosyalarının büyük kısmı çıkarıldı
  • Grafik dosyaları aşırı derecede sadeleştirildi

Ortaya çıkan görüntü ise âdeta PS1 döneminden kalma bir oyun gibi. Karakterler blok blok poligon yığınlarına dönüşmüş, dokular geç yükleniyor, yollar ve binalar gri kütlelerden ibaret görünüyor. Yine de şaşırtıcı bir şekilde ana şehir render ediliyor ve araç kullanmak mümkün.

Elbette bu sürüm, oyunu ideal şekilde deneyimlemek isteyenler için değil. Depolama alanınız doluysa başka bir oyunu silmek tabii ki en mantıklı yol ancak projenin amacı zaten pratiklik değil; teknik sınırların ne kadar zorlanabileceğini göstermek ve bu konuda da gayet başarılı olmuş gibi görünüyor.

Duyurulmasıyla Çıkması Bir Olan God of War Sons of Sparta'ya Dair Bilmeniz Gereken Her Şey Duyurulmasıyla Çıkması Bir Olan God of War Sons of Sparta'ya Dair Bilmeniz Gereken Her Şey
Death Stranding 2: On the Beach'in PC Sürümü Resmen Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Yeni Özellikleri! Death Stranding 2: On the Beach'in PC Sürümü Resmen Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Yeni Özellikleri!
Gta 5 Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Arabalardaki Start-Stop Teknolojisi Tarih Oluyor: İşte Alınan Karar!

Arabalardaki Start-Stop Teknolojisi Tarih Oluyor: İşte Alınan Karar!

Spotify, Yapay Zekâya Teslim Olduğunu Açıkladı: “En İyi Yazılımcılarımız Aylardır Kod Yazmıyor!”

Spotify, Yapay Zekâya Teslim Olduğunu Açıkladı: “En İyi Yazılımcılarımız Aylardır Kod Yazmıyor!”

TIME Dergisine Kapak Olarak Milyonlarca Okuyucunun Dikkatini Çekmiş 12 Türk

TIME Dergisine Kapak Olarak Milyonlarca Okuyucunun Dikkatini Çekmiş 12 Türk

Xiaomi'nin Elektrikli Otomobili SU7 Pro, Gerçek Dünya Testine Girdi: 265 Bin Kilometre Yol Yapıldı!

Xiaomi'nin Elektrikli Otomobili SU7 Pro, Gerçek Dünya Testine Girdi: 265 Bin Kilometre Yol Yapıldı!

Google Gemini Hacker'ların Hedefinde: Kopyalamak İçin 100 Bin Prompt Kullandılar!

Google Gemini Hacker'ların Hedefinde: Kopyalamak İçin 100 Bin Prompt Kullandılar!

Apple Kullanıcılarının iOS 26.3 Güncellemesini Acilen Yüklemeleri Gerekiyor: İşte Nedeni!

Apple Kullanıcılarının iOS 26.3 Güncellemesini Acilen Yüklemeleri Gerekiyor: İşte Nedeni!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com