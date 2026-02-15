Disney+'ta Tek Oturuşta Bitirebileceğiniz Birbirinden İyi Mini Diziler

En popüler platformlardan olan Disney+'ta birçok mini dizi de bulunuyor. Tek oturuşta bitirebileceğiniz bu yapımları sizler için derledik.

Disney+, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çok popüler bir platform konumunda. Marvel, Star Wars gibi yapımlara ek olarak birçok farklı türden film ve diziye de ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca kısa sürede bitirebileceğiniz çok sayıda mini dizi de Disney+’ta bulunuyor.

Biz de bu içeriğimizde Disney+’tan izleyebileceğiniz mini dizilerden bazılarını sizler için derledik. Eğer çok zamanınız yoksa, uzun sezonlu diziler yerine hızlıca bitirebileceğiniz yapımlar arıyorsanız doğru yere geldiniz.

Dopesick

Yıl : 2021

: 2021 Türü : Dram

: Dram IMDb puanı: 8.6

Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en büyük ilaç bağımlılığı krizlerinden birine odaklanan Dopesick, izleyiciyi sarsan bir gerçeklik sunuyor.Purdue Pharma şirketinin "bağımlılık yapmayan" iddiasıyla piyasaya sürdüğü OxyContin adlı ağrı kesicinin, aslında nasıl bir toplum felaketine dönüştüğünü acı bir şekilde işlemesiyle kesin göz atmanız gereken bir yapım. Başrolde Michael Keaton var.

A Small Light

Yıl : 2023

: 2023 Türü : Savaş

: Savaş IMDb puanı: 8.4

Anne Frank’ın hikayesini hepimiz biliyoruz ancak A Small Light, bu trajik tarihe çok daha farklı ve umut dolu bir pencereden bakıyor. Dizi, Frank ailesini 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi işgali altındaki Amsterdam'da gizli bölmede saklayan Miep Gies’in hikâyesine odaklanıyor.

Under the Banner of Heaven

Yıl : 2022

: 2022 Türü : Gerilim, suç, gizem

: Gerilim, suç, gizem IMDb puanı: 7.5

Andrew Garfield'ın başrolde olduğu Under the Banner of Heaven, Jon Krakauer'in gerçek bir suç dosyasından uyarlanan aynı adlı kitabından esinleniyor. 1984 yılında Mormon bir kadının ve bebeğinin vahşice öldürülmesini araştıran dedektif Jeb Pyre'ın yaşadıklarını izliyoruz.

The Dropout

Yıl : 2022

: 2022 Türü : Biyografi, dram

: Biyografi, dram IMDb puanı: 7.5

Amanda Seyfried'in başrolde yer aldığı The Dropout, Silikon Vadisi'nin en büyük skandallarından biri olan Elizabeth Holmes ve Theranos vakasını merkezine alıyor. Tek bir damla kanla yüzlerce test yapabilen bir cihaz icat ettiğini iddia ederek milyarlarca dolarlık bir imparatorluk kuran ancak tüm sistemi bir yalan üzerine inşa eden Holmes’un hikâyesini detaylıca izliyoruz.

Dying for Sex

Yıl : 2025

: 2025 Türü : Dram, komedi

: Dram, komedi IMDb puanı: 7.6

Michelle Williams'ın başrolde olduğu bu dizide, daha önce yendiği kanserin geri geldiğini ve artık tedavi edilemez bir seviyede olduğunu öğrenen bir kadının hayatını yeniden keşfetme sürecini izliyoruz.

The Beatles: Get Back

Yıl : 2021

: 2021 Türü : Belgesel

: Belgesel IMDb puanı: 8.9

Yüzüklerin Efendisi’nin yönetmeni Peter Jackson tarafından 1969 yılındaki kayıt seanslarından derlenen The Beatles: Get Back, tarihin en büyük müzik gruplarından birine daha önce hiç olmadığı kadar yakından bakmanızı sağlıyor.

Obi-Wan Kenobi

Yıl : 2022

: 2022 Türü : Uzay, fantastik

: Uzay, fantastik IMDb puanı: 7.1

Star Wars evreninin en sevilen karakterlerinden biri olan Obi-Wan Kenobi'nin 3'üncü filmin (Revenge of the Sith) 10 yıl sonrasında ve 4'üncü filmin (A New Hope'un) öncesinde geçiyor. Tatooine'de saklanan ve Luke'a uzaktan göz kulak olan Obi-Wan'ın bu süreçte neler yaşadığına bir bakış atmamızı sağlıyor ve nostalji yaşatıyor.

WandaVision

Yıl : 2021

: 2021 Türü : Fantastik, süper kahraman

: Fantastik, süper kahraman IMDb puanı: 7.9

Marvel Sinematik Evreni’nin en yaratıcı işlerinden biri kabul edilen WandaVision, klasik süper kahraman dizisi kalıplarını yıkıyor. yıkıyor. Wanda Maximoff ve Vision'ın ideal bir banliyö kasabasında geçen, farklı dönemlerin sitcom tarzıyla çekilmiş hayatlarını izliyoruz. Ancak bu mükemmel görünen hayatın altında çok büyük bir gizem ve keder yatıyor.