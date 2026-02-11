Xiaomi'nin Elektrikli Otomobili SU7 Pro, Gerçek Dünya Testine Girdi: 265 Bin Kilometre Yol Yapıldı!

Çin'de bir sürücü, sahibi olduğu Xiaomi SU7 Pro ile 265 bin kilometrenin üzerinde yol yaptı. Günde 600 kilometre civarı kullanılan otomobil, sonradan servis incelemesine sokuldu. Sonuçlar çok çarpıcıydı.

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin birkaç yıl önce piyasaya sürdüğü elektrikli otomobil SU7 Pro, dikkat çeken bir gerçek dünya testine sokuldu. Çin'de bir araç sahibi, Xiaomi SU7 Pro ile 265 bin kilometrenin üzerinde yol kat etti. Peki otomobil, bu zorlu kullanım şartlarından sağ çıkabildi mi?

Gerçek dünya testine sokulan Xiaomi SU7 Pro'nun sahibi, bu macerayı 476 gün gibi bir sürede tamamladı. Günde yaklaşık 600 kilometre yol yapan sürücü, yayımladığı bir videoda aracıyla ilgili son istatistikleri paylaşmış oldu.

265 bin kilometre yol alan Xiaomi SU7 Pro'nun batarya sağlığı ne durumdaydı?

Xiaomi SU7 Pro, 94,3 kWh kapasiteli lityum demir fosfat batarya kullanıyordu. Yetkili serviste yapılan ölçümler, 265 bin kilometrelik gerçek dünya testinde 506 tam şarj döngüsüne denk gelen 47.800 kWh enerji tüketimi yapıldığını gözler önüne serdi. Bu yoğun kullanıma rağmen CATL tarafından üretilen batarya, kapasitesinin yüzde 94,5'ini korumayı başarmıştı. Böylelikle elektrikli otomobillere yönelik batarya endişesinin yersiz olduğu, bir kez daha ispatlanmış oldu.

Xiaomi SU7 Pro ile 265 bin kilometre yol yapan sürücü, bu süreçte herhangi bir arıza yaşamadı. Üstelik rejeneratif frenleme sistemi sayesinde balatalar da hiçbir zaman değiştirilmedi. Aracın soğutma sıvısında da herhangi bir problem tespit edilemedi...