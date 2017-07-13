Microsoft Paint 3D, geçen Ekim ayında Windows 10 Creators güncellemesinin bir parçası olarak tanıtıldı. Şirket, 3D modelleme işlemini, 2D bir çizim programı kullanmak kadar kolay ve erişilebilir yapmak istiyor.

Ücretsiz bir Windows 10 programı olan Paint 3D ile hemen hemen her şeyi üç boyutlu olarak oluşturabilirsiniz. Microsoft, 3D modelleme deneyiminin geliştirilmesinin beklendiği şu zamanlarda boş durmayıp 2 yeni güncelleme getirdi.

İlk güncelleme, herhangi bir görüntünün arka planını kırpmanıza olanak tanıyan gelişmiş bir sihirli seçim aracı. Bu araç sayesinde elde edilen bir içeriği çıkartma haline getirebilirsiniz.

İkinci gelişme orijinal MS Paint'den geliyor. Artık düz çizgi ve eğri aracı ile şekiller çizme ve oluşturma seçeneği var. Yani artık bir fare ustası olmak zorunda değilsiniz. Bu seçenek sayesinde kolaylıkla pürüzsüz kenarlar ve eğriler oluşturabileceksiniz. Son olarak Paint 3D artık, 3 boyutlu dosya transferini daha hızlı ve verimli hale getiren, dosya boyutunu küçülten “GLB” adındaki sistemi destekliyor. Paint 3D ile keyifli tasarımlar...