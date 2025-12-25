Gerçek Olduğunu Öğrenince Etkisinden Çıkamayacağınız Filmler

Gerçek hayatta yaşanan olaylardan uyarlanan filmler, izleyenlerde çok farklı etkiler bırakabilir. Biz de izledikten sonra etkisinden çıkamayacağınız gerçek hikâyelere dayalı filmleri derledik.

Sinema tarihi boyunca birçok filme gerçekte yaşanan hikâyeler konu olmuştur. Bazı filmler vardır ki izledikten sonra “Kurgu olsa bu kadarı da olmaz.” dersiniz. Biz de bu içeriğimizde gerçek hayatta yaşanan olaylardan uyarlanmış, izledikten sonra bir süre etkisinden çıkamayacağınız filmleri derledik.

Aşağıda listelediğimiz filmlerin tamamı, gerçek hikâyelere dayanarak yazılmış ve çekilmiş filmlerden oluşuyor. insan iradesinin sınırlarını zorlayan hayatta kalma mücadelelerinden, tarihin akışını değiştiren gizli kahramanlara kadar birçok farklı hikâyeye sahipler. Bu filmleri izlemediyseniz kesin göz atmanızı öneririz.

Society of the Snow

Yıl : 2023

: 2023 Tür : Hayatta kalma, gerilim

: Hayatta kalma, gerilim IMDb puanı: 7.8

Son yılların en çok konuşulan filmlerinden olmayı başaran Society of the Snow, 1972 yılında Uruguaylı bir ragbi takımını taşıyan uçağın And Dağları'na çakılmasını konu ediniyor. Dondurucu soğukta hiçbir yardımın ulaşamadığı bir ortamda 72 gün boyunca hayatta kalmaya çalışan grubun hikâyesi, hayatta kalmaya çalışmanın zorluklarını irdelemesiyle dikkat çeken bir yapım. Etik ve insani sınırların nasıl zorlandığını da gözler önüne seriyor.

The Iron Claw

Yıl : 2023

: 2023 Tür : Spor, dram

: Spor, dram IMDb puanı: 7.6

1980’lerde Amerikan profesyonel güreş dünyasında ün kazanan Von Erich ailesinin gerçek hikâyesini anlatır. Baba figürünün baskısı altında büyüyen kardeşlerin başarı, şöhret ve aile bağlarıyla olan mücadelesi ardı ardına yaşanan trajedilerle ele alınıyor. Eminiz izlerken bu kadarı da yaşanmış olamaz diyeceksiniz. Daha da dikkat çeken kısım, gerçek hikâye o kadar acıklı olduğu için yönetmen ve yazarlar filmde biraz daha yumuşak bir yaklaşım sergilemişler. Yani gerçekte filmdeki olaylardan daha da fazlası yaşanıyor.

Catch Me If You Can

Yıl : 2002

: 2002 Tür : Suç

: Suç IMDb puanı: 8.1

Leonardo DiCaprio'nun en akılda kalıcı rollerinden olan Catch Me If You Can, Frank Abagnale Jr.'ın "gerçek olamaz" dedirten hikâyesini konu ediniyor. Bu ünlü dolandırıcı, henüz 19 yaşına gelmeden pilot, doktor ve savcı yardımcısı kılığına girerek milyonlarca dolarlık çek sahtekarlığı yapmayı başarmış bir insan.

The Wolf of Wall Street

Yıl : 2013

: 2013 Tür : Komedi, biyografi

: Komedi, biyografi IMDb puanı: 8.2

Martin Scorsese imzalı ve Leonardo DiCaprio başrollü sinema tarihine adını altın harflerle yazdırmış bu yapım, Jordan Belfort isimli birçok yatırımcıyı dolandıran brokerın gerçek hikâyesini anlatıyor. Direkt olarak Belfort'un otobiyografisinden uyarlanan yapım,izleyiciyi hem güldürüyor hem de insan hırsının ne kadar ileri gidebileceğini gözler önüne seriyor.

127 Saat

Yıl : 2010

: 2010 Tür : Gerilim, hay atta kalma

: Gerilim, hay atta kalma IMDb puanı: 7.5

Aron Ralston adındaki genç bir dağcının, Utah yakınlarında tek başına tırmanış yaparken bir kaya parçasının kolunu sıkıştırması sonucu mahsur kalışını anlatan bu yapımı izlerken gözünüzü ekrandan ayıramayacaksınız. Hayatta kalma içgüdüsünün bir insana neler yaptıracağını göstermesiyle kesin göz atmanız gereken bir film.

Schindler's List

Yıl : 1993

: 1993 Tür : Tarihî, savaş, dram

: Tarihî, savaş, dram IMDb puanı: 9.0

Sinema tarihinin en güçlü yapımlarından biri olan Steven Spielberg imzalı bu film, İkinci Dünya Savaşı sırasında 1100'den fazla Yahudi'nin hayatını kurtaran Alman iş adamı Oskar Schindler'in hikâyesine odaklanıyor. Siyah-beyaz çekilen yapım, savaşın dehşetini sert bir şekilde gözler önüne seriyor.

Into the Wild

Yıl : 2007

: 2007 Tür : Dram, yolculuk

: Dram, yolculuk IMDb puanı: 8.0

Üniversiteden mezun olduktan sonra tüm birikimini bağışlayıp ailesiyle bağlarını koparan Christopher McCandless’ın, özgürlük ve anlam arayışıyla Amerika’yı dolaşmasını ve sonunda Alaska’nın vahşi doğasında yalnız başına yaşamaya çalışmasını konu alıyor.

Hachiko: A Dog's Story

Yıl : 2009

: 2009 Tür : Dram

: Dram IMDb puanı: 8.1

Sadece insanların değil, hayvanların da ne kadar derin duygulara sahip olabileceğini gösteren bir hikâye Hachiko. Japonya'da 1920'lerde yaşanan gerçek bir olaya dayanan film, sahibi öldükten sonra 9 yıl boyunca her gün aynı saatte tren istasyonunda sahibini bekleyen sadık bir Akita köpeğini anlatıyor. Richard Gere'in başrolünde olduğu bu uyarlama, kalbi olan herkesi ağlatmayı başarıyor.