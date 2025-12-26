2026 İtibarıyla WhatsApp Desteği Sonlandırılacak Telefonlar

Yeni telefonları çıkması ve uygulamaların kendini geliştirmesiyle birçok uygulamanın eski telefonlara destek sunmayı bıraktığını sık sık görüyorduk. WhatsApp da bunlardan biriydi. Öyle ki her yıl hem Android hem de iOS tarafında birçok eski telefona olan WhatsApp desteğinin sonlandırıldığını görüyorduk.
Şimdi ise 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla WhatsApp desteği sonlandırılacak modeller hakkında bilgiler geldi. Eğer paylaşılan bilgiler doğruysa bir aralar çok popüler olan çok sayıda Android ve iPhone modeli artık WhatsApp’ı kullanamayacak.
Android 5.0, iOS 15.1 ve altı cihazlar artık WhatsApp’a erişemeyecek
Gelen bilgilere göre WhatsApp, Android 5.0 ve daha öncesi sürümlere sahip telefonlara desteğini kesecek. Öte yandan iPhone tarafında ise iOS 15.1 ve altında kalan modellerde uygulamanın kullanılamadığını göreceğiz. Bu oldukça önemli öyle ki tarihin en çok satan telefonlarından olan iPhone 6’da artık WhatsApp çalışmayacak. Cihazlar arasında 2015-2016 yılları gibi zamanlarda çok popüler olmayı başaran telefonlar yer alıyor.
2026’da WhatsApp desteği kesilecek iPhone modelleri
- iPhone 5
- iPhone 5c
- iPhone 5S
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
2026’da WhatsApp desteği kesilecek bazı popüler Android telefonlar
- Samsung Galaxy S3 & S4 & S5
- Samsung Galaxy Note 2 & Note 3
- Samsung Galaxy Ace 3
- Samsung Galaxy S4 Mini
- Samsung Galaxy Trend
- Samsung Galaxy J2
- Sony Xperia Z2
- Sony Xperia Z3
- Huawei Ascend Mate
- Huawei Ascend G740
- Huawei Ascend D2
- LG Optimus L3 II
- LG Optimus L5 II
- LG Optimus F5
- LG Optimus L7 II
Neden bu cihazların WhatsApp desteği kesiliyor? Her yıl WhatsApp’a onlarca yeni özellik geliyor. Onların hepsinin de düzgün çalışmak için daha modern donanım ve yazılıma ihtiyaçları var . Bu nedenle de daha yeni telefonlara ve işletim sistemi sürümlerine sunuluyorlar. Eski modeller de bu gereksinimleri karşılayamıyorlar