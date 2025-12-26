2026 İtibarıyla WhatsApp Desteği Sonlandırılacak Telefonlar

1 Ocak 2026 itibarıyla WhatsApp desteği sonlandırılacak Android ve iPhone modelleri ortaya çıktı. İşte o telefonlar.

Yeni telefonları çıkması ve uygulamaların kendini geliştirmesiyle birçok uygulamanın eski telefonlara destek sunmayı bıraktığını sık sık görüyorduk. WhatsApp da bunlardan biriydi. Öyle ki her yıl hem Android hem de iOS tarafında birçok eski telefona olan WhatsApp desteğinin sonlandırıldığını görüyorduk.

Şimdi ise 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla WhatsApp desteği sonlandırılacak modeller hakkında bilgiler geldi. Eğer paylaşılan bilgiler doğruysa bir aralar çok popüler olan çok sayıda Android ve iPhone modeli artık WhatsApp’ı kullanamayacak.

Android 5.0, iOS 15.1 ve altı cihazlar artık WhatsApp’a erişemeyecek

Gelen bilgilere göre WhatsApp, Android 5.0 ve daha öncesi sürümlere sahip telefonlara desteğini kesecek. Öte yandan iPhone tarafında ise iOS 15.1 ve altında kalan modellerde uygulamanın kullanılamadığını göreceğiz. Bu oldukça önemli öyle ki tarihin en çok satan telefonlarından olan iPhone 6’da artık WhatsApp çalışmayacak. Cihazlar arasında 2015-2016 yılları gibi zamanlarda çok popüler olmayı başaran telefonlar yer alıyor.

2026’da WhatsApp desteği kesilecek iPhone modelleri

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5S

iPhone 6

iPhone 6 Plus

2026’da WhatsApp desteği kesilecek bazı popüler Android telefonlar

Samsung Galaxy S3 & S4 & S5

Samsung Galaxy Note 2 & Note 3

Samsung Galaxy Ace 3

Samsung Galaxy S4 Mini

Samsung Galaxy Trend

Samsung Galaxy J2

Sony Xperia Z2

Sony Xperia Z3

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

LG Optimus L3 II

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L7 II

Neden bu cihazların WhatsApp desteği kesiliyor? Her yıl WhatsApp’a onlarca yeni özellik geliyor. Onların hepsinin de düzgün çalışmak için daha modern donanım ve yazılıma ihtiyaçları var . Bu nedenle de daha yeni telefonlara ve işletim sistemi sürümlerine sunuluyorlar. Eski modeller de bu gereksinimleri karşılayamıyorlar