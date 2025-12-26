Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

2026 İtibarıyla WhatsApp Desteği Sonlandırılacak Telefonlar

1 Ocak 2026 itibarıyla WhatsApp desteği sonlandırılacak Android ve iPhone modelleri ortaya çıktı. İşte o telefonlar.

2026 İtibarıyla WhatsApp Desteği Sonlandırılacak Telefonlar
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yeni telefonları çıkması ve uygulamaların kendini geliştirmesiyle birçok uygulamanın eski telefonlara destek sunmayı bıraktığını sık sık görüyorduk. WhatsApp da bunlardan biriydi. Öyle ki her yıl hem Android hem de iOS tarafında birçok eski telefona olan WhatsApp desteğinin sonlandırıldığını görüyorduk.

Şimdi ise 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla WhatsApp desteği sonlandırılacak modeller hakkında bilgiler geldi. Eğer paylaşılan bilgiler doğruysa bir aralar çok popüler olan çok sayıda Android ve iPhone modeli artık WhatsApp’ı kullanamayacak.

Android 5.0, iOS 15.1 ve altı cihazlar artık WhatsApp’a erişemeyecek

wap

Gelen bilgilere göre WhatsApp, Android 5.0 ve daha öncesi sürümlere sahip telefonlara desteğini kesecek. Öte yandan iPhone tarafında ise iOS 15.1 ve altında kalan modellerde uygulamanın kullanılamadığını göreceğiz. Bu oldukça önemli öyle ki tarihin en çok satan telefonlarından olan iPhone 6’da artık WhatsApp çalışmayacak. Cihazlar arasında 2015-2016 yılları gibi zamanlarda çok popüler olmayı başaran telefonlar yer alıyor.

2026’da WhatsApp desteği kesilecek iPhone modelleri

ihp

  • iPhone 5
  • iPhone 5c
  • iPhone 5S
  • iPhone 6
  • iPhone 6 Plus

2026’da WhatsApp desteği kesilecek bazı popüler Android telefonlar

samas

  • Samsung Galaxy S3 & S4 & S5
  • Samsung Galaxy Note 2 & Note 3
  • Samsung Galaxy Ace 3
  • Samsung Galaxy S4 Mini
  • Samsung Galaxy Trend
  • Samsung Galaxy J2
  • Sony Xperia Z2
  • Sony Xperia Z3
  • Huawei Ascend Mate
  • Huawei Ascend G740
  • Huawei Ascend D2
  • LG Optimus L3 II
  • LG Optimus L5 II
  • LG Optimus F5
  • LG Optimus L7 II

Neden bu cihazların WhatsApp desteği kesiliyor? Her yıl WhatsApp’a onlarca yeni özellik geliyor. Onların hepsinin de düzgün çalışmak için daha modern donanım ve yazılıma ihtiyaçları var . Bu nedenle de daha yeni telefonlara ve işletim sistemi sürümlerine sunuluyorlar. Eski modeller de bu gereksinimleri karşılayamıyorlar

Whatsapp iPhone Android

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

1.200 Kilometreyi Aşan Menzil Sunan Elektrikli Otomobil Bataryası Geliştirildi

1.200 Kilometreyi Aşan Menzil Sunan Elektrikli Otomobil Bataryası Geliştirildi

Samsung'dan Galaxy S26 Ultra İçin Dev Hamle: Takıp Çıkarılabilen Kamera Ekipmanlarını Destekleyecek!

Samsung'dan Galaxy S26 Ultra İçin Dev Hamle: Takıp Çıkarılabilen Kamera Ekipmanlarını Destekleyecek!

Kamera Teknolojilerinde Gerçek Devrim Kapıda: Bilim İnsanları, Lenssiz Görüntü Kaydedebilen Kamera Sensörü Geliştirdi!

Kamera Teknolojilerinde Gerçek Devrim Kapıda: Bilim İnsanları, Lenssiz Görüntü Kaydedebilen Kamera Sensörü Geliştirdi!

Google Yakında Gmail Adresinizi Değiştirmenize İzin Verecek (Çocukluk Mailini Kullananlara...)

Google Yakında Gmail Adresinizi Değiştirmenize İzin Verecek (Çocukluk Mailini Kullananlara...)

Adı Çıkacağına Canı Çıksın: 1.2 PureTech Motorlu Otomobil Alınır mı?

Adı Çıkacağına Canı Çıksın: 1.2 PureTech Motorlu Otomobil Alınır mı?

Tek Mekânda Geçmesine Rağmen İzlerken Bir Saniye Bile Sıkılmayacağınız Filmler

Tek Mekânda Geçmesine Rağmen İzlerken Bir Saniye Bile Sıkılmayacağınız Filmler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim