Rus nükleer araştırma tesisinde bulunan süper bilgisayarı kullanarak kripto madencilik yapmaya çalışan mühendisler tutuklandılar ve ilerleyen günlerde cezai yaptırımla karşılaşacaklar.

Rusya’nın Sarov nükleer silah tesisinde meydana gelen olayla ilgili henüz ayrıntılı resmi açıklama yapılmadı. Ancak aldığımız duyumlara göre Rusya Federal Güvenlik Hizmeti (FSB) şüpheli iki mühendisi daha önce takibe almıştı. Daha sonra ikili kripto madencilik için kullanmayı amaçladıkları gizli bir süper bilgisayara internet bağlantısı kurmaya çalışırken yakalandı.

Sarov nükleer silah tesisinin basın servisi, Cuma günü Interfax'a verdiği demeçte; ”Mühendisler kripto madencilik yaparak hem kişisel kazanç için iş yerindeki süper bilgisayarın bilgi işlem kapasitesini izinsiz kullanmayı denediler hem de sakladığımız verilerin güvenliğini riske attılar.” dedi.

Resmi adı "Federal Nükleer Merkezi" olan Sarov tesisi, Los Alamos Ulusal Laboratuarı ile benzer işleri yapıyor ve içerisinde bir sürü gizli bilgi barındırıyor. Bu nükleer tesisteki verilerin internet bağlantısı sonucu tüm dünyaya yayılması beraberinde büyük savaşları da getirebilirdi. Muhtemelen iki mühendis oldukça ağır suçlamalarla karşılaşacaklar. Ancak süper bilgisayarın kripto madencilikteki şifreleme hızını oldukça merak ediyorum. Peki, sizce süper bilgisayar nasıl bir şifreleme hızına sahip olur?