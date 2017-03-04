Teknostore Markası Teknosa'nın İtirazına Rağmen Tescillendi!

Bir çoğunuzun bildiği gibi bundan 7-8 ay önce teknolojik ürünler sunma motivasyonu ile faaliyete geçirdiğimiz Teknostore.com, Teknosa’nın “Tekno” isminin kendilerine ait olduğunu iddia ederek yaptığı itirazlarına rağmen marka tescilini aldı!

Bağlı bulunduğumuz İzmo Bilişim bünyesinde hayata geçen ve ardından anonim şirket olarak hayatına büyüyerek devam eden Teknostore, kurulduğu günden bu yana ilginç teknolojik ürünleri uygun fiyatla sunmaya çalışıyor.

Her firmanın ya da projenin haklarını korumak için yaptığı gibi biz de bundan uzunca bir süre önce Teknostore’un yasal haklarını korumak adına marka tescili için Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru yapmıştık. Ancak Teknosa bundan rahatsız oldu ve iki kez Teknostore marka tescili için itirazda bulundu.

Başvurumuza yapılan itiraza göre, firmanın bünyesinde bulunan Teknosa, Teknosanal, Teknopos, TeknoUSA, Teknorama, TeknoHaber, TeknoSalı, TeknoHizmet, TeknoCep, TeknoLite, TeknoHelp ve TeknoVIP gibi Tekno ile başlayan markalar gerekçe gösterilerek, benzerlik dolayısıyla Teknostore markasının başkası tarafından tescil edilemeyeceği iddia edildi.

Teknolojinin kısaltması olarak yaygın bir biçimde kullanılan “Tekno” kelimesi, Teknosa’nın “Tekno” ile başlayan 43 marka tescili olması sebebiyle sadece kendilerinin kullanabileceklerini ve “Tekno” markalı seri anlayışının sadece kendilerine has olması gerektiğini düşünüyorlar.

Ancak Türk Patent ve Marka Kurumu, 2 kez üst üste yapılan itiraza rağmen Teknostore’un marka tescilini bizim için onayladı. Gayet basit bir düşünce ile Teknoloji Marketi anlamına gelen Teknostore, artık tescillenmiş bir marka halini nihayet aldı.

Teknosa kendi markasının tescil tarihinden sonra onlarca “tekno” ile başlayan marka tescili yapılmasına rağmen, bu markalardan hiç birine itiraz etmemiş. Durum böyle olunca ilk akla gelen ise, Teknosa’nın kendine rakip olarak gördüğü markalara itiraz ederek, teknoloji marketleri alanını tekeline almak olduğunu düşünmemek için hiç bir sebep yok. Tabiki böyle bir şey Türkiye Cumhuriyeti içerisinde mümkün değil.

Sonuç olarak, Teknostore.com hizmetine kaldığı yerden tescilli bir marka olarak devam ediyor. Ve bu vesiyle de güzel bir haber vermiş daha olalım. Yakın zamanda Teknostore akıllı bileklik, akıllı saat gibi bazı kategorilerde kendi oluşturacağı markalarla sizlere ürünler sunacak. Bunların garantisini de yine bizler olacağız.

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