2025'in En Güvenilir Sıfır Otomobil Markaları Belli Oldu!

Bağımsız araştırma platformu Consumer Reports, 2025'in en güvenilir araba markalarını açıkladı. Yapılan araştırma, uzun vade kullanımda en az sorun yaşatacak markaları gözler önüne serdi. İşte detaylar...

Artık lüks olmaktan çıkıp hayatımızın sıradan bir parçası hâline gelen otomobiller, ne yazık ki Türkiye'de oldukça zor ulaştığımız araçlar konumunda. Olay sadece arşa çıkan fiyatlara razı gelip sıfır otomobil almakla bitmiyor, bunun bakımı ve sorunsuzluğu vatandaş için kritik önem arz ediyor.

Hâl böyle olunca insanlar, hangi markalara yönelmeleri gerektiği konusunda kafa karışıklığı yaşıyorlar. İşte dünyanın en popüler bağımsız otomobil araştırma platformu Consumer Reports, bu kafa karışıklığını giderecek bir çalışma yürüttü. Yapılan araştırma ile 2025'te sıfır araba alırken en güvenilir markaların hangileri olduğu gün yüzüne çıkmış oldu.

İşte 2025'te en güvenilir otomobil markaları:

  1. Toyota: 66 puan
  2. Subaru: 63 puan
  3. Lexus: 60 puan
  4. Honda: 59 puan
  5. BMW: 58 puan
  6. Nissan: 57 puan
  7. Acura: 54 puan
  8. Buick: 51 puan
  9. Tesla: 50 puan
  10. Kia: 49 puan

Yukarıdaki tablo, aslında şaşırtıcı olmayan sonuçlar ortaya koyuyor. Bu bağlamda; Toyota, Subaru, Lexus ve Honda, zirvede yer alan Japon otomobil üreticileri olarak tarihe geçmiş durumda.

Consumer Reports ABD merkezli olduğu için ABD pazarında hizmet veren firmaları ilk 10'da görüyoruz. Ancak listenin devamında Ford, Hyundai, Audi, Volvo, Volkswagen ve Mercedes-Benz gibi firmalar da yer alıyor.

