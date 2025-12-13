Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Apple, iOS 26.2'yi Yayımladı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler!

Apple, Eylül ayında çıkış yapan işletim sistemi iOS 26 için ikinci büyük güncellemesi olan iOS 26.2'yi kullanıma sundu. iPhone kullanıcılarını Kilit Ekranı'ndan Hatırlatıcılar'a kadar pek çok yenilik bekliyor. İşte iPhone'lara gelen yeni özellikler...

Apple, iOS 26.2'yi Yayımladı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

ABD merkezli teknoloji devi Apple, iPhone kullanıcılarının merakla beklediği iOS 26.2 güncellemesini nihayet yayımladı. Geçtiğimiz ay yayımlanan iOS 26.1'in ardından gelen bu ikinci büyük güncelleme, işletim sistemini daha stabil hale getirirken günlük kullanımınızı kolaylaştıracak pratik özellikler de sunuyor. Eğer iPhone 11 veya daha yeni bir modele sahipseniz, güncellemeyi hemen şimdi indirebilirsiniz.

Güncelleme sadece hata düzeltmeleriyle gelmiyor; Kilit Ekranı kişiselleştirmesinden güvenlik uyarılarına, Podcast'lerden Apple Music deneyimine kadar telefonunuzun havasını değiştirecek yenilikler var. Özellikle hatırlatıcılarınıza alarm ekleyebilme özelliği, "Ben bunu unuturum" diyenlerin hayatını kurtaracak cinsten. Gelin iOS 26.2 ile gelen tüm yeniliklere yakından bakalım.

iOS 26.2 ile iPhone'lara gelen yenilikler:

Başlıksız-1

Apple'ın bu güncellemede en çok dikkat çeken yeniliklerinden biri Hatırlatıcılar uygulamasına getirdiği "Alarm" desteği. Artık bir hatırlatıcının zamanı geldiğinde sadece bildirim almakla kalmayacak, isterseniz bunu bir alarmla da destekleyebileceksiniz. Üstelik o an işiniz varsa erteleme şansınız da var ve bu özellik Canlı Etkinlikler ile entegre çalışıyor.

Bir diğer görsel yenilik ise Kilit Ekranı'nda karşımıza çıkıyor. Apple, saatin görünürlüğünü ayarlayabilmeniz için yeni bir "opaklık" seçeneği ekledi. "Liquid Glass" materyalini kullanarak saatin ne kadar şeffaf veya belirgin olacağını artık daha hassas bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bu, özellikle duvar kâğıdının önüne geçen saat tasarımlarından hoşlanmayanlar için ince ama hoş bir detay.

Güvenlik ve AirDrop tarafında kritik adımlar

Başlıksız-1

Apple, Gelişmiş Güvenlik Uyarıları özelliği ile acil durumlarda daha fazla bilgi sunmayı hedefliyor. Sel, doğal afet veya diğer acil durumlarda artık sadece bir uyarı metni değil; etkilenen bölgelerin haritası ve ek güvenlik rehberleri de ekranınıza gelecek. Ancak bu özelliği Türkiye'de kullanamayacağız. Ayrıca Erişilebilirlik ayarlarına eklenen yeni bir seçenekle bildirim aldığınızda ekranınızın flaş gibi parlamasını sağlayabiliyorsunuz.

Dosya paylaşımının vazgeçilmezi AirDrop ise daha güvenli hâle geliyor. Artık tanımadığınız kişilerle dosya paylaşırken AirDrop kodları devreye giriyor. Karşı tarafın cihazında çıkan kodu kendi ekranınıza girmeden transfer gerçekleşmiyor. Böylece toplu taşımada veya kalabalık ortamlarda yanlışlıkla veya kötü niyetle gönderilen dosyaların önüne geçilmiş oluyor.

iOS 26.2 ile gelen diğer dikkat çekici özellikler:

Başlıksız-1

Güncelleme notları oldukça uzun, ancak sizin için en önemli diğer maddeleri şöyle özetleyebiliriz:

  • Apple Music: "Favori Şarkılar" çalma listesi artık Ana Sayfa'daki "Top Picks" bölümünde görünüyor. Ayrıca indirdiğiniz şarkıların sözlerini internet bağlantınız olmasa bile görüntüleyebiliyorsunuz.

  • Podcasts: Bölümler arasında gezinmeyi kolaylaştıran otomatik oluşturulmuş bölümler eklendi. Ayrıca dinlediğiniz bölümde başka bir podcast'ten bahsediliyorsa buna dair linkleri direkt oynatıcıda görebileceksiniz.

  • Oyunlar: Oyun kütüphanesine kategori ve boyuta göre filtreleme özellikleri geldi. Oyun içi skor tabelaları artık birisi liderliği ele geçirdiğinde anlık bildirim veriyor.

  • Freeform: Sonsuz tuval uygulaması Freeform'a metin, görsel ve belgeleri tutabilen akıllı tablolar eklendi.

  • Ev Uygulaması: Çoklu paket olarak satılan aksesuarları tek bir kurulum koduyla topluca eşleştirebiliyorsunuz.

Apple'ın Akıllı Ev Ürününün Özellikleri Ortaya Çıktı! Evinizde Bir Asistanınız Olacak Apple'ın Akıllı Ev Ürününün Özellikleri Ortaya Çıktı! Evinizde Bir Asistanınız Olacak

Güncellemeyi yüklemek için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu izlemeniz yeterli.

Apple Akıllı Telefon iPhone iOS

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Türk Oyun Geliştirici, Canlı Yayında 140 Saatte Sıfırdan GTA Kopyası Oyun Geliştirdi [Video]

Türk Oyun Geliştirici, Canlı Yayında 140 Saatte Sıfırdan GTA Kopyası Oyun Geliştirdi [Video]

Xiaomi, Tıraş Makinesi Duyurdu (Sakalları Yola Yola Kesen Makineleri Unutun)

Xiaomi, Tıraş Makinesi Duyurdu (Sakalları Yola Yola Kesen Makineleri Unutun)

Türkiye'de En Çok Satılan Otomobil Oldu: 2025 Renault Megane Sedan Alınır mı?

Türkiye'de En Çok Satılan Otomobil Oldu: 2025 Renault Megane Sedan Alınır mı?

Yeni Renault Clio, Yeni Volkswagen T-Roc ve Yeni Mercedes-Benz CLA'nın EuroNCAP Sonuçları Açıklandı

Yeni Renault Clio, Yeni Volkswagen T-Roc ve Yeni Mercedes-Benz CLA'nın EuroNCAP Sonuçları Açıklandı

Citroen, Dağda Bayırda Her Yerde Kullanabileceğiniz Konsept Otomobili ELO'yu Tanıttı!

Citroen, Dağda Bayırda Her Yerde Kullanabileceğiniz Konsept Otomobili ELO'yu Tanıttı!

2025 Epic Games Yılbaşı Tatili İndirimleri: Fiyatı Düşen Türkçe Dil Destekli Oyunlar

2025 Epic Games Yılbaşı Tatili İndirimleri: Fiyatı Düşen Türkçe Dil Destekli Oyunlar

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim