Apple, iOS 26.2'yi Yayımladı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler!

Apple, Eylül ayında çıkış yapan işletim sistemi iOS 26 için ikinci büyük güncellemesi olan iOS 26.2'yi kullanıma sundu. iPhone kullanıcılarını Kilit Ekranı'ndan Hatırlatıcılar'a kadar pek çok yenilik bekliyor. İşte iPhone'lara gelen yeni özellikler...

ABD merkezli teknoloji devi Apple, iPhone kullanıcılarının merakla beklediği iOS 26.2 güncellemesini nihayet yayımladı. Geçtiğimiz ay yayımlanan iOS 26.1'in ardından gelen bu ikinci büyük güncelleme, işletim sistemini daha stabil hale getirirken günlük kullanımınızı kolaylaştıracak pratik özellikler de sunuyor. Eğer iPhone 11 veya daha yeni bir modele sahipseniz, güncellemeyi hemen şimdi indirebilirsiniz.

Güncelleme sadece hata düzeltmeleriyle gelmiyor; Kilit Ekranı kişiselleştirmesinden güvenlik uyarılarına, Podcast'lerden Apple Music deneyimine kadar telefonunuzun havasını değiştirecek yenilikler var. Özellikle hatırlatıcılarınıza alarm ekleyebilme özelliği, "Ben bunu unuturum" diyenlerin hayatını kurtaracak cinsten. Gelin iOS 26.2 ile gelen tüm yeniliklere yakından bakalım.

iOS 26.2 ile iPhone'lara gelen yenilikler:

Apple'ın bu güncellemede en çok dikkat çeken yeniliklerinden biri Hatırlatıcılar uygulamasına getirdiği "Alarm" desteği. Artık bir hatırlatıcının zamanı geldiğinde sadece bildirim almakla kalmayacak, isterseniz bunu bir alarmla da destekleyebileceksiniz. Üstelik o an işiniz varsa erteleme şansınız da var ve bu özellik Canlı Etkinlikler ile entegre çalışıyor.

Bir diğer görsel yenilik ise Kilit Ekranı'nda karşımıza çıkıyor. Apple, saatin görünürlüğünü ayarlayabilmeniz için yeni bir "opaklık" seçeneği ekledi. "Liquid Glass" materyalini kullanarak saatin ne kadar şeffaf veya belirgin olacağını artık daha hassas bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bu, özellikle duvar kâğıdının önüne geçen saat tasarımlarından hoşlanmayanlar için ince ama hoş bir detay.

Güvenlik ve AirDrop tarafında kritik adımlar

Apple, Gelişmiş Güvenlik Uyarıları özelliği ile acil durumlarda daha fazla bilgi sunmayı hedefliyor. Sel, doğal afet veya diğer acil durumlarda artık sadece bir uyarı metni değil; etkilenen bölgelerin haritası ve ek güvenlik rehberleri de ekranınıza gelecek. Ancak bu özelliği Türkiye'de kullanamayacağız. Ayrıca Erişilebilirlik ayarlarına eklenen yeni bir seçenekle bildirim aldığınızda ekranınızın flaş gibi parlamasını sağlayabiliyorsunuz.

Dosya paylaşımının vazgeçilmezi AirDrop ise daha güvenli hâle geliyor. Artık tanımadığınız kişilerle dosya paylaşırken AirDrop kodları devreye giriyor. Karşı tarafın cihazında çıkan kodu kendi ekranınıza girmeden transfer gerçekleşmiyor. Böylece toplu taşımada veya kalabalık ortamlarda yanlışlıkla veya kötü niyetle gönderilen dosyaların önüne geçilmiş oluyor.

iOS 26.2 ile gelen diğer dikkat çekici özellikler:

Güncelleme notları oldukça uzun, ancak sizin için en önemli diğer maddeleri şöyle özetleyebiliriz:

Apple Music: "Favori Şarkılar" çalma listesi artık Ana Sayfa'daki "Top Picks" bölümünde görünüyor. Ayrıca indirdiğiniz şarkıların sözlerini internet bağlantınız olmasa bile görüntüleyebiliyorsunuz.

Podcasts: Bölümler arasında gezinmeyi kolaylaştıran otomatik oluşturulmuş bölümler eklendi. Ayrıca dinlediğiniz bölümde başka bir podcast'ten bahsediliyorsa buna dair linkleri direkt oynatıcıda görebileceksiniz.

Oyunlar: Oyun kütüphanesine kategori ve boyuta göre filtreleme özellikleri geldi. Oyun içi skor tabelaları artık birisi liderliği ele geçirdiğinde anlık bildirim veriyor.

Freeform: Sonsuz tuval uygulaması Freeform'a metin, görsel ve belgeleri tutabilen akıllı tablolar eklendi.

Ev Uygulaması: Çoklu paket olarak satılan aksesuarları tek bir kurulum koduyla topluca eşleştirebiliyorsunuz.

Güncellemeyi yüklemek için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu izlemeniz yeterli.