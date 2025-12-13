Sohbet Botu Devri Bitti, "Ajan" Devri Başladı: İşte 2025'te ChatGPT'ye Gelen Yeni Özellikler!

2025 yılı yapay zeka dünyasında kartların yeniden dağıtıldığı bir yıl oldu. Operator ile bilgisayarımızı yöneten, Sora ile video üreten ChatGPT'nin tüm yeni özellikleri ve detayları haberimizde.

2024'ün sonlarına doğru "Acaba daha ne yapabilirler ki?" diye düşünürken, OpenAI 2025'te vitesi beşe değil, direkt rokete taktı. Artık karşımızda sadece metin yazan veya kod hatalarımızı düzelten bir sohbet botu yok; işlerimizi devrettiğimiz, bilgisayarımızı emanet ettiğimiz bir "dijital iş arkadaşı" var. Yapay zekâ sektörü için bir dönüm noktası olan 2025, "Chatbot" kavramını tarihe gömüp yerine "Ajan" kavramını getirdi.

Dünyanın en çok kullanılan yapay zekâ aracı ChatGPT, bu yıl geçirdiği evrimle tarayıcı sekmelerimizden çıkıp işletim sistemimizin derinliklerine sızdı. Özellikle "Operator" güncellemesi ve beklenen GPT-5 hamlesiyle teknoloji dünyasında hiçbir şey eskisi gibi değil. Peki bu yıl ChatGPT'ye tam olarak neler eklendi? Cüzdanımızı açıp Plus veya Pro üyelik almaya değer mi? Gelin 2025'in o çılgın özelliklerine yakından bakalım.

2025 yılında ChatGPT'ye eklenen dev yenilikler:

Operator: Yılın en büyük bombası. Artık ChatGPT'ye sadece "uçak bileti bul" demiyorsunuz; o bileti buluyor, fiyatları karşılaştırıyor ve (yetki verirseniz) satın alıyor.

GPT-5 ve Gelişmiş Mantık: Halüsinasyon (yanlış bilgi uydurma) oranı minimuma indi. Özellikle matematik ve kodlama alanında "junior yazılımcı" seviyesini çoktan geçti.

Sora Entegrasyonu: Metinden video oluşturma özelliği artık sadece demolarla sınırlı değil. Sohbet penceresi içinde yazdığınız senaryoyu saniyeler içinde videoya dönüştürebiliyorsunuz.

Canlı Ekran Paylaşımı (Live Screen Sharing): Teknik destek için birebir. Ekranınızı ChatGPT'ye açıyorsunuz, o da size mouse ile nereye tıklamanız gerektiğini gösteriyor veya kodunuzdaki hatayı canlı yayında tespit ediyor.

Deep Research (Derin Araştırma): Google aramalarının pabucunu dama atan özellik. Bir konu hakkında yüzlerce kaynağı tarayıp size akademik seviyede, kaynakçalı raporlar hazırlayabiliyor.

Gerçek Zamanlı Görüntülü ve Sesli Sohbet: Artık gecikme yok, "telsiz" gibi konuşmak yok. Sözünü kesebildiğiniz, mimiklerinizi anlayabilen bir asistan var.

ChatGPT Atlas (Web Tarayıcısı): Google Chrome'a en ciddi rakip sonunda geldi. OpenAI'ın Chromium tabanlı yeni tarayıcısı Atlas, ChatGPT'yi doğrudan tarayıcının "beynine" yerleştiriyor. Gezdiğiniz sayfayı anlık olarak görüyor, analiz ediyor ve "Agent Mode" sayesinde sizin yerinize tıklama yapıp form doldurabiliyor.

Ebeveyn denetimleri: ChatGPT'ye eklenen ebeveyn denetimi özelliği sayesinde çocukların yapay zekâyı güvenli olarak kullanmalarının önü açıldı. Ebeveynler, yapacakları ayarlamalar ile çocuklarının ChatGPT'yi nasıl kullanabileceklerini belirleyebiliyorlar.

Öne çıkan özellik: Operator artık "sanal iş arkadaşınız"

Eskiden ChatGPT'ye tarif ederdik, o da bize yol gösterirdi. 2025'in Ocak ayında hayatımıza giren "Operator" ile artık direksiyonu ona veriyoruz. OpenAI'ın "Ajan" sistemlerinin ilki olan Operator, tarayıcınızı sizin yerinize kontrol edebiliyor.

Örneğin; "Gelecek hafta sonu için Paris'e en uygun uçak biletini bul, otel rezervasyonunu yap ve takvime ekle" dediğinizde, Operator arkanıza yaslanmanızı istiyor. Siteler arasında geziniyor, formları dolduruyor ve onayınıza sunuyor. Bu özellik, yapay zekânın sadece bir "danışman" değil, bir "çalışan" olduğunun en büyük kanıtı.