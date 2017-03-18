UFO’larla İlgili Gerçekleştiği Söylenen 10 Gizemli Olay

UFO(Undefined Flying Object)'nun anlamı "Tanımlanamayan Uçan Nesne"dir. Bu nesnelerin, dünyaya uzaylılar tarafından yapılan ziyaretlerde kullandığı gemiler olduğu düşünülüyor. Tarihteki en ünlü 10 gizemli UFO olayını sizler için listeledik.

Uzaylılar gerçekten var mı? Dünyamıza defalarca ziyarette bulundular mı? Birçok insan bu sorulara hayır cevabını veriyor, ancak inananların sayısı da azımsanmayacak kadar çok. Kanıtları ise birçok belgelenmiş UFO kazası ve görgü tanıkları! Gökyüzündeki tuhaf ışıklar, açıklanamayan kazalar, böyle bölgelerde birden ordu mensuplarının duruma müdahale etmesi, siyah giyen adamlar… Bu yazıda bir taraf tutmuyoruz, sadece anlatılan hikayeleri size aktaracağız. Kararı siz verin!

1-Berwyn Dağı Olayları

1974’ün Ocak ayında Galler’in kuzey bölgesinde ikamet eden birçok insan, dağlardan tuhaf patlama sesleri geldiğini ve gökyüzünde birçok tuhaf ışığın belirdiğini rapor etmişlerdi. Araştırmacılar; olay hakkında ilkin doğal afet, sonra ufak bir meteor düşmesi ve daha sonra ise İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bir bomba yorumunu yapmışlardı. Yerel halka göre bu durum doğru değildi. Gökyüzündeki ışıklar belirince ordu mensupları bir karargah kurarak belli bölgeleri karantinaya almış, sonrasında siyah giyen bir grup kişi kasabada belirmişti. Yapılan incelemeden sonra resmi kayıtlarda ise herhangi bir kaza veya patlama ifadesi geçmiyordu.

2-Aurora Kazası

1897 yılında Texas’ın küçük bir kasabasındaki çiftliğin değirmenine bir UFO’nun düştüğü bildirilmişti. Bir ordu mensubunun olay hakkında hazırladığı raporda “Bu dünyadan değildir” ifadesinin geçtiği söyleniyor. Kazada bulunan UFO aracının parçalarının çiftliğe yakın bir kuyuya atıldığı, içinde bulunan uzaylı pilotun da isimsiz bir mezarlığa gömüldüğü iddialar arasında.

3-Height 611

1986 yılında, Rusya’nın Danelgosk isimli kasabasında disk şeklinde havada yavaşça ilerleyen bir UFO görüldü. Height 611 isimli dağa çarpan cisim, ufak bir yangın çıkardı. Olay yerine giden yetkililer, bir sürü erimiş metalimsi madde buldular. Maddeyi analiz ettiklerinde, yeryüzünde olan hiçbir maddeyle benzerlik bulamadılar.

4-Shag Harbour

Kanada’nın kuzey bölgesinde Nova Scota’da, Shag Harbour isimli küçük bir balıkçı köyünde tuhaf bir olay gerçekleşti. 1967’nin Ekim ayında gök yüzünde uçan daire biçimli bir cisim, dairesel hareketler yaparak denize çakıldı. Bu olayı köydeki hemen hemen herkes gördü ve yetkililere bildirdi. Kanada ordusu ve polis teşkilatının ortak çalışmasıyla deniz tarandı, ancak herhangi bir şey bulunamadı.

5-Kekcksburg Olayı

1965’in Eylül ayında, Rural Pensilvanya’da ormanlık alana çakılan bir cisim, sayısız insan tarafından gözlemlendi. O geceye ait bir sürü telefon kaydı hala arşivlerde bulunuyor. Keksburg yakınlarındaki ABD ordu birliği hemen olay yerini ablukaya aldı. Birkaç sivil ablukaya alınmış bölgeye gizlice girdiğini ve metalik, palamut şeklinde bir cisim gördüklerini ileri sürüyorlar.

6-Coyame Olayı

1974’de ABD ordusuna ait radarlar, yabancı bir cismi algıladılar. Teksas sahil şeridi boyunca güneye giden cisim bir süre Meksika sınırları içine girdi. Uzaklaştıkça sinyaller kesilmeye başlıyordu ki birden sinyal kesildi. Kaybolma anında Meksika’da da bir uçak bilinmeyen bir nesne ile çarpışmıştı. ABD hükümeti olayı incelemek istedi, ancak Meksika ordusu tüm delilleri ortadan kaldırmıştı.

7-Bolivya Kazası

6 Mayıs 1978’de, binlerce insan gökyüzündeki silindirvari bir nesnenin Bolivya-Arjantin sınırında dolaşmasına tanık olmuştu. Cisim gözden kaybolduktan sonra Bolivya ordusu, ormanlık alanda yere çakılmış bir şekilde onu bulduklarını açıklamıştı. Ancak ABD ordusu olay yerine 2 gün sonra gitti. Resmi makamlar bu ziyaretten sonra açıklamalarını değiştirerek, ormanda hiçbir şey bulamadıklarını açıkladılar.

8-Dundy County, Nebraska

1884’te Nebraska’nın Dundy County bölgesinde bir UFO görüldüğü rivayet ediliyor. İnek sürüsünün otlak arazisine çakıldığı söylenen bu cisim, o dönemde incelemeye gelen yetkilileri şok içinde bırakmış. Elbette ki bu hikaye bir rivayet, doğru olup olmadığı pek kestirilemiyor.

9-Şeytan’ın Mezarı

1991’de Kırgızistan’ın Engilchek isimli köyünde bir UFO gözlemlendi. Olay üzerine iki Rus jeti havalanarak 600 metre uzunluğundaki cisimle temas kurmaya çalıştı. Ancak radyo mesajına yanıt vermeyen cisme uyarı atışı yapıldı. Cisim dengesini kaybederek yere çakıldı. Kısa bir süre sonra birkaç işçi tarafından düştüğü yer tespit edildi. UFO’yu bulan işçiler, kısa bir süre sonra radyasyona maruz kalmaları nedeniyle öldüler.

10-Roswell Kazası

Tarihin en çok konuşulan UFO olayı 1947’nin yazında gerçekleştiği ileri sürülen Roswell kazasıdır. Bu tarihte bir gazetede çıkan haberde ABD hava kuvvetleri, Roswell kasabasının kuzeyindeki bir çiftlik yakınlarında uçan bir cismin kaza alanını ablukaya aldı. Resmi raporlarda bir araştırma balonunun kaza yaptığı ifadeleri yer aldı. Ancak yıllar içinde görgü tanıklarının açıklamaları kaza alanını inceleyen ekipte doktorların da olduğu ifade edildi. Bu doktorlar, kaza bölgesindeki cansız bedenleri inceliyorlardı. Bedenler, insan bedenine benzemiyordu! Roswell Kazası’ndan yıllar sonra ortaya çıkan video, birçok kişiye göre uzaylıların varlığını kanıtlıyor.