WinRar’ı Satın Alan Tek Türk, Başından Geçenleri Anlattı!

WinRar'ı hep kullanan ama hiç satın almayan kişilerin arasındaki birinin WinRar'ı satın alma hikayesi, sosyal medyada fenomen olmayı başardı.

Bunca yıldır işletim sistemlerinin hep olmazsa olmazı olan, buna karşın pek kimselerin tenezzül edip tam sürümünü satın almak istemediği WinRar hakkında eğlenceli bir parodi videosu geldi.

Koray Söğüt'ün yine kendi adını taşıyan YouTube kanalında yayınlanan video, WirRar'ı satın alan bir Türk'ün, programın yapım ve yayın haklarının kendisine verilmesini konu ediniyor. Dilerseniz video ile ilgili daha fazla ipucu vermeden sizleri bu güzel parodi ile baş başa bırakalım:

Videoda da doğru rakam verildiği üzere, WinRar'ın senelik tek kişilik Pro versiyonu 29 dolardan satışa sunulmuş durumda. Eğer siz de Koray Söğüt'ün ardından WinRar'ı satın alan ikinci Türk kullanıcı olmak isterseniz, buraya tıklayarak WinRar'ın resmi web sitesine ulaşabilirsiniz.