Türkiye'ye de Gelecek Fiyat/Performans Canavarları Redmi Note 15 5G Serisi Duyuruldu: İşte Fiyatları

Redmi, Note 15 serisi telefonlarının 5G versiyonlarını duyurdu. Küresel pazara açılacak bu telefonlar, Türkiye'de de büyük ilgi görecek gibi duruyorlar. İşte Redmi Note 15 5G serisinin özellikleri ve fiyatları...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin alt markası olarak ticari yaşamını sürdüren Redmi, Polonya'da bir etkinlik gerçekleştirdi. Şirket, bu etkinlikte Note 15 serisinin 5G destekli versiyonlarını tanıttı. Redmi Note 15 5G, Note 15 Pro 5G ve Note 15 Pro+ 5G olarak isimlendirilen telefonlar, küresel pazara açılacak. Yani şimdi özelliklerinden bahsedeceğimiz telefonlar Türkiye pazarına da gelecek.

Peki Redmi markalı yeni akıllı telefonlar neler sunuyorlar? Bu telefonların fiyatları ne olacak? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan Redmi'nin küresel pazardaki ürün gamını genişletecek Note 15 5G serisine yakından bakalım.

Karşınızda Redmi Note 15 Pro+ 5G:

Başlıksız-1

Özellik
Ekran 6.83 inç, FHD+, 120 Hz, AMOLED
İşlemci Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
RAM 8-12 GB
Depolama 256 GB
Ön Kamera 32 MP
Arka Kamera 200 MP (4x optik yakınlaştırma) + 8 MP
Batarya 6.500 mAh (100W)
İşletim Sistemi HyperOS 2 (Android 15)

Redmi Note 15 Pro+ 5G, serinin en üst düzey özelliklere sahip telefonu. Bunu yukarıdaki tablodan da rahatlıkla anlayabiliyoruz. Tabii buna paralel olarak Redmi Note 15 5G serisinin en yüksek fiyatlı modeli de Note 15 Pro+ 5G.

Redmi Note 15 Pro+ 5G fiyatı:

Versiyon Fiyatı
8 GB + 256 GB 550 dolar
12 GB + 256 GB 635 dolar

Redmi Note 15 Pro 5G:

Başlıksız-1

Özellik
Ekran 6.83 inç, FHD+, 120 Hz, AMOLED
İşlemci MediaTek Dimensity 7400 Ultra
RAM 8 GB
Depolama 256 GB
Ön Kamera 20 MP
Arka Kamera 200 MP (4x optik yakınlaştırma) + 8 MP
Batarya 6.580 mAh
İşletim Sistemi HyperOS 2 (Android 15)

Serinin ortanca modeli olan Redmi Note 15 Pro 5G, işlemcisi, selfie kamerası ve batarya kapasitesi ile Note 15 Pro+ 5G'den ayrışıyor. Daha uygun fiyatlı bir telefon arayışında olan tüketiciler, üst düzey özellikler için bu modeli tercih edebilirler.

Redmi Note 15 Pro 5G fiyatı:

Versiyon Fiyatı
8 GB + 256 GB 470 dolar

Redmi Note 15 5G:

Başlıksız-1

Özellik
Ekran 6.77 inç, FHD+, 120 Hz, AMOLED
İşlemci Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3
RAM 6-8 GB
Depolama 128-256 GB
Ön Kamera 20 MP
Arka Kamera 108 MP + 8 MP
Batarya 5.520 mAh
İşletim Sistemi HyperOS 2 (Android 15)

Redmi Note 15 5G serisinin en ucuz ve en düşük özelliklere sahip olan versiyonu da hiç fena değil. Günlük kullanımda üzmeyecek telefon, uygun fiyatı ile Türkiye'de de büyük ilgi görecek gibi duruyor.

Redmi Note 15 5G fiyatı:

Versiyon Fiyatı
6 GB + 128 GB 330 dolar
