Ulaştırma Bakanı, 5G'nin Ne Zaman Tüm Türkiye'yi Kapsayacağını Açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, 2026'da çıkış yapacak 5G teknolojisinin ne zaman tüm Türkiye'de kullanılabilir olacağını açıkladı.

Tüm Türkiye’nin beklediği 5G’ye geçiş, geçtiğimiz ekim ayında resmen gerçekleştirilmiş, firmaların ödeyeceği miktarlar ve frekanslar belli olmuştu. 5G’nin **1 Nisan 2026 **itibarıyla Türkiye’de kullanılmaya başlanması bekleniyordu. Şimdi ise konu hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni bir açıklama yaparak 5G konusunda yeni bilgiler verdi. TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Bakan, 5G’nin Türkiye’nin tamamında ne zaman kullanılabilir olacağını açıkladı.

2 yıl içinde tüm Türkiye’de kullanılabilecek

Bakanlığın resmî sitesi üzerinden yayımlanan açıklamaya göre 5G teknolojisi**, 2 yıl içinde tüm Türkiye’yi kapsayacak hâle getirilecek**. Yani 1 Nisan’da kullanıma başlayacak, Türkiye’nin her yerinden kullanılabilmesi ise 2 yıl içinde gerçekleşmiş olacak. Bakanın yaptığı açıklama şu şekilde:

“Bu stratejik dönüşümün mali ve kurumsal zeminini de sağlam biçimde oluşturduk. 16 Ekim’de gerçekleştirdiğimiz 5G yetkilendirme ihalesi neticesinde 3,5 milyar dolar gelir elde edildi. 5G daha akıllı, daha güvenli ve daha verimli bir geleceğin anahtarıdır. İnşallah, 1 Nisan 2026 tarihinde 5G sinyali ile ülkemizi tanıştıracağız ve iki yıl içerisinde de bunu ülkemizde yaygınlaştırmış olacağız. Bu teknolojiyle tam otonom sürüşten akıllı ulaşım sistemlerine hayata geçireceğiz. Gazeteciler 8K görüntü kalitesinde kesintisiz canlı yayın yapabilecek.”