Yeni Müfredatla Birlikte Darwin'in Evrim Teorisi Lise Müfredatından Kaldırıldı

12. sınıf Biyoloji dersi müfredatında yer alan "Hayatın Başlangıcı ve Evrim" isimli ünite yeni düzenlemeyle birlikte müfredattan kaldırıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı müfredat düzenlemesi tamamlandı ve yeni müfrdat Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından açıklandı. Yeni müfredatla birlikte en köklü değişikliklerden biri lise son sınıfların müfredatında gerçekleşti.

Habertürk'ün haberine göre yeni müfredatla birlikte 12. sınıf Biyoloji dersinde yer alan "Hayatın Başlangıcı ve Evrim" ünitesi kaldırılarak yerine "Canlılar ve Çevre" isimli yeni bir ünite getirildi. Kaldırılan ünitede Evrim Teorisi gibi çeşitli konular yer alıyordu. Önceki ünitenin yerine gelen Canlılar ve Çevre isimli ünitede ise çevredeki koşulların genetik değişimlerin devamlılığına olan etkisi anlatılıyor.

Peki neden müfredattan kaldırıldı?

Genel olarak insanlardaki yaratılış algısına ters düşen Evrim Teorisi'nin bir teoriden ibaret olduğu ve %100 kanıtlanmış bir bilgi olmadığı, MEB'in müfredatında her zaman ilime dayalı konuların yer alması gerektiği için müfredattan kaldırıldığı belirtildi.

Yeni müfredat, 2017 - 2018 Eğitim Öğretim Yılı ile birlikte bu yılın Eylül ayından itibaren geçerli olacak, yani değişen mevcut müfredat bu yıl düzenlenecek LYS sınavını etkilemeyecek. Ayrıca yeni müfredatla birlikte ders sayılarının azaltılması ve gereksiz derslerin müfredattan kaldırılması da gündemde.