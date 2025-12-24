Tümü Webekno
007 First Light ertelendi

IO Interactive, James Bond oyunu 007 First Light’ı 27 Mayıs’a erteledi. Amaç daha pürüzsüz deneyim ve yüksek kalite. Oyun, genç Bond’un ilk görevlerini anlatacak.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

IO Interactive, uzun süredir merakla beklenen James Bond oyunu 007 First Light için erteleme kararı aldığını duyurdu. Mart ayında çıkması planlanan oyun, ek geliştirme süresi nedeniyle 27 Mayıs tarihine alındı. Stüdyo, bu sürenin kalite için gerekli olduğunu vurguluyor.

Geliştirici ekip, ertelemenin temel nedeninin oyunu daha pürüzsüz, dengeli ve hatalardan arındırılmış şekilde sunmak olduğunu açıkladı. IO Interactive, Hitman serisindeki deneyimini Bond evrenine taşırken beklentilerin yüksek olduğunun farkında.

007 First Light, James Bond’un henüz efsane olmadan önceki dönemini anlatıyor. Oyuncular, genç Bond’un MI6 yolculuğuna ve ilk büyük görevlerine tanıklık edecek. Aksiyon kadar gizlilik ve ajanlık hissi de ön planda olacak.

Son yıllarda sorunlu çıkan oyunlar sonrası yapılan bu tür ertelemeler genelde olumlu karşılanıyor. Eğer vaat edilen kalite sağlanırsa, 007 First Light hem Bond markası hem de IO Interactive için güçlü bir başlangıç olabilir.

