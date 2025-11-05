11.11 İndirimlerinde Kaçırmamanız Gereken En İyi Kablosuz Kulaklık Önerileri

Black Friday ve 11.11 indirimleri gelmek üzere. Tabii ki bu kampanyalarda kulaklık fiyatları da düşecek. Peki indirime girmesi hâlinde kaçırmamanız gereken kulaklıklar hangileri?

İndirimlerle dolu geçecek kasım ayı geldi çattı. 11.11 indirimleri veya Black Friday indirimleri olarak bilinen kampanyalar bu ay boyunca bizlerle buluşacak. Tabii ki bu kampanyalarda birçok farklı teknolojik ürünün de indirime girdiğini göreceğiz. Kablosuz kulaklıklar da bunlar arasında. Peki bu ay indirime girerse kesinlikle kaçırmamanız gereken kablosuz kulaklıklar hangileri?

Bu içeriğimizde fiyatı düşmesi hâlinde satın almanız gerekecek bir kablosuz kulaklık listesiyle karşınızdayız. Her bütçeye uygun, farklı özelliklerde kulaklıkları sizler için derledik. Bu kulaklıklar, müzik dinlemeden oyun oynamaya, film izlemeden toplantılara girmeye kadar her alanda çok işinize yarayacak. Fiyatlarının düşüp düşmeyeceğini bilmiyoruz ancak düşme ihtimaline karşı sepetinizde tutmanızda fayda var.

İndirimlerde fiyatı düşerse satın alabileceğiniz kulaklık önerileri

AirPods Pro 3

AirPods 4 (ANC)

Sony WH-1000XM6

Anker Soundcore Life Q45

Samsung Galaxy Buds3 FE

Samsung Galaxy Buds3 Pro

Xiaomi Buds 5 Pro

Xiaomi Redmi Buds 6

Bose QuietComfort Earbuds

Nothing CMF Buds Pro 2

AirPods Pro 3

Aktif Gürültü Engelleme (ANC) ve Şeffaf Mod

Antrenmanlar için kalp atış hızı sensörü

Tek şarjla 8 saate kadar (kutuyla 24 saate kadar) dinleme süresi

MagSafe Şarj Kutusu (USB-C)

Dokunmatik denetim

IP54 tere ve suya dayanıklılık

Canlı çeviri Apple'ın en üst seviye kulak içi kulaklığı olan AirPods Pro 3, özellikle sağlık takibi özelliklerini ses deneyimiyle birleştirmek isteyenler için ideal. Gelişmiş Aktif Gürültü Engelleme (ANC) ve antrenmanlar için kalp atış hızı sensörü gibi yenilikçi özellikler sunar. 8 saate varan uzatılmış pil ömrü ve USB-C MagSafe şarj kutusu ile Pro 3, hem spor hem de günlük kullanımda kesintisiz ve yüksek kaliteli bir deneyim vaat ediyor. İndirimlerde göz atmanız gereken ürünlerin başında.

AirPods 4 (ANC)

Aktif Gürültü Engelleme (ANC)

H2 çip

Kutuyla birlikte 30 saate kadar, kutusuz 5 saate kadar dinleme

Bluetooth 5.3

Uzamsal ses

IP54 dayanıklılık

Canlı çeviri

Apple'ın şu anda piyasadaki en iyi 2-3 kulaklığından biri olan AirPods 4'ün ANC'li versiyonu, kesinlikle fiyatı düştüğünde kaçırmamanız gereken bir model. H2 çipi ve aktif gürültü engelleme (ANC) özelliği ile net ve kesintisiz bir dinleme deneyimi sunar. Dinamik kafa izleme özellikli Kişiselleştirilmiş Uzamsal Ses teknolojisi sayesinde, müzik ve aramalarda çok üstün bir performans sergilediğini söyleyebiliriz.

Sony WH-1000XM6

Aktif Gürültü Engelleme (ANC)

Kablosuz kulak üstü tasarım

31 saat pil ömrü

QN3 işlemcisi ve 12 mikrofonlu yapı

30 mm sürücüler

Çoklu cihaz bağlantısı Sony WH-1000XM6, piyasadaki en iyi aktif gürültü engelleme (ANC) performansına sahip kulaklıklardan biri. Yeni QN3 işlemcisi ve 12 mikrofonlu yapısı sayesinde çevresel gürültüyü benzersiz bir seviyede izole eder. 30 mm sürücüleri, Hi-Res Audio ve DSEE Extreme desteğiyle birleştiğinde muazzam bir ses kalitesi sunuyor. 31 saati aşan pil ömrü de uzun bir kullanım vadediyor.

Anker Soundcore Life Q45

Uyarlanabilir Aktif Gürültü Engelleme (%98'e kadar)

50 saate kadar dinleme süresi (ANC açıkken)

LDAC Yüksek Çözünürlüklü Kablosuz Ses

40mm çift katmanlı sürücüler

Bluetooth 5.3 ve Çoklu bağlantı

Anker Soundcore Life Q45, özellikle fiyat/performans oranına odaklanan kullanıcıların tercih edebileceği bir ürün. Bir de indirime girerse kesinlikle göz atılması gerekiyor. Gürültüyü %98'e kadar azaltabilen güçlü uyarlanabilir ANC özelliği, LDAC desteği ve 50 saatlik devasa pil ömrü gibi dikkat çeken özellikleri var.

Samsung Galaxy Buds3 FE

Aktif gürültü engelleme (ANC)

Kutuyla 30 saat pil ömrü

IP54 dayanıklılık

6 mikrofonlu sistem

Samsung'un bütçe dostu kulaklık modellerinin en son çıkan nesli olan Galaxy Buds3 FE, hâlihazırda iyi bir fiyata sahip. Bu yüzden indirime girdiğinde kaçırılmaması gereken modeller arasında. 32 db'e kadar gelişmiş ANC, kutuyla 30, tek başına 6 saat pil ömrü gibi özellikleri var. Günlük kullanımda güvenilir ve konforlu kulaklık arayanlar için ideal diyebiliriz.

Samsung Galaxy Buds3 Pro

Yapay zekâ destekli Adaptif Gürültü Engelleme

2 yönlü sürücüler (10.5mm Woofer + Tweeter)

24-bit/96kHz Yüksek Çözünürlüklü Ses (SSC-UHQ)

IP57 su ve toz dayanıklılığı

Kutuyla 30 saate kadar pil ömrü (ANC kapalı)

Bluetooth 5.4

Samsung'un sunduğu en üst düzey ses teknolojisini arayanlar için tasarlanan Galaxy Buds3 Pro, amiral gemisi kulaklık isteyenler için uygun bir model. Yapay zekâ destekli ANC, gelişmiş ses teknolojileri, uzun pil ömrü gibi özellikleri onu öne çıkarıyor.

Xiaomi Buds 5 Pro

Aktif gürültü engelleme (ANC) var.

11 mm çift manyetik sürücü

IP54 dayanıklılık

Kutuyla 40 saate kadar, kutusuz tek şarjla 10 saate kadar pil ömrü

Qualcomm aptX kayıpsız ses

Kayıt, yapay zekâ ve çeviri gibi işlevler için hızlı hareket kontrolü

50 ms'e kadar düşük gecikme

Xiaomi Buds 5 Pro, 11 mm çift manyetik sürücü ve seramik tiz hoparlörü ile geniş frekans aralığında üstün ses kalitesi sunuyor. 15-50 kHz frekans aralığı sayesinde detaylı ve zengin bir dinleme deneyimi sağlarken 55 db'e kadar ANC, uzun pil ömrü gibi avantajlarıyla öne çıkıyor.

Xiaomi Redmi Buds 6

49 dB'e kadar Aktif Gürültü Engelleme (ANC)

Bluetooth 5.4

Çift sürücülü tasarım

Kutuyla 42 saat pil ömrü

IP54 suya ve toza dayanıklılık

Dokunmatik özellikler

Özellikle bütçe dostu, fiyatı çok yüksek olmayan ancak iyi performans veren bir kulaklık arıyorsanız Redmi Buds 6'yı indirimlerde takip edebilirsiniz. Bluetooth 5.4, çift sürücülü akustik tasarım, 49 dB seviyesine kadar aktif gürültü engelleme, kutuyla 42 saat pil ömrü gibi özellikleri var.

Bose QuietComfort Earbuds

Gelişmiş Aktif Gürültü Engelleme (ANC)

CustomTune teknolojisi (Kişiselleştirilmiş ses ve ANC)

Tek şarjla 6 saate kadar (kutuyla 24 saat) pil ömrü

IPX4 tere ve suya dayanıklılık

Bluetooth 5.3

Bose QuietComfort Earbuds, gürültü engelleme (ANC) konusunda en iyisini arayanların tercih edebileceği bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Rahatlık ve kalite odaklı bu TWS kulaklık, yeterli pil ömrü, dayanıklı yapsı, gelişmiş ses özellikleriyle size iyi bir deneyim yaşatıyor.

Nothing CMF Buds Pro 2

Aktif gürültü engelleme (ANC) var.

Bluetooth 5.3

Kutuyla 43 saate, kutusuz tek şarjla 11 saate kadar pil ömrü

11 mm bas sürücüleri

ChatGPT entegrasyonu

Çift bağlantı

IP55 suya ve toza dayanıklılık

Nothing CMF Buds Pro 2, 50 dB'ye kadar aktif gürültü engelleme (ANC) ve 6 HD mikrofonuyla kristal netliğinde aramalar sunuyor. LDAC destekli HiFi ses kalitesi ve uzamsal ses efektleri ile müzik dinleme deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyor. Bu iyi özellikleri uygun fiyata sunması da onu göz atılması gereken bir cihaz yapıyor.

Black Friday indirimlerinde kesinlikle göz atmanız gereken kablosuz kulaklıklardan bazılarını sizler için derledik. Bu cihazların her birinin kendine has avantajları var. İhtiyaçlarınıza göre en iyisini belirleyebilir ve uygun fiyata bulabilirseniz alabilirsiniz.