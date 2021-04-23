12 EA Oyunu, Xbox Series X/S'e Özel 120 FPS Desteği Aldı

Microsoft, Xbox Series X ve Xbox Series S'in FPS Boost desteğinin kapsamını genişletti. Electronic Arts'ın 13 Oyunu için FPS Boost desteği ekleyen şirket, artık bu oyunlardan 12 tanesinde 120 FPS oyun deneyimi sunuyor. Oyunlar, EA Play aracılığıyla Xbox Game Pass Ultimate abonelerine sunulacak.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, geçtiğimiz yıl duyurduğu Xbox Series X ve Xbox Series S isimli yeni nesil oyun konsolları için "FPS Boost" olarak isimlendirdiği bir özellikten bahsetmişti. Bu özellik, destekleyen oyunların 120 Hz'e kadar tazeleme oranına destek vermesini sağlıyor, oyunculara pürüzsüz, akıcı bir deneyim vadediyordu. Ancak konsollar yeni duyurulduğunda, FPS Boost özelliğini destekleyen oyunların sayısı çok azdı.

Bazı oyunlara FPS Boost desteğinin eklendiğini açıklayan Microsoft, açıklamanın detaylarında ise hangi oyunların FPS Boost desteğine kavuştuğunu duyurdu. Eğer Electronic Arts tarafından geliştirilen oyunlardan keyif alıyorsanız, bugün şanslı gününüzde olduğunuzu söyleyebiliriz.

12 EA oyunu, yeni Xbox modellerinde daha akıcı bir oyun deneyimi sunacak

Microsoft tarafından yapılan açıklamalara göre Electronic Arts'ın sevilen 12 oyunu, 120 Hz FPS Boost desteğine kavuşmuş oldu. Bu oyunlar şu şekilde;

Battlefield 1

Battlefield 4

Battlefield 5

Mirror’s Edge Catalyst

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville

Plants vs. Zombies: Garden Warfare

Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2

Star Wars Battlefront II

Star Wars Battlefront

Titanfall

Titanfall 2

Unravel 2

Electronic Arts'ın FPS Boost desteğine kavuşan 13 oyunu, EA Play aracılığı ile Xbox Game Pass Ultimate abonelerinin hizmetine sunulacak. Bu arada, bu oyunların haricinde yine Electronic Arts'ın yayınladığı Sea of Solitude isimli bir oyun da FPS Boost özelliği kazandı. Ancak geliştiriciler, bu oyun için yalnızca 60 Hz destek veriyorlar.