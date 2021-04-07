GTA 5, Xbox Game Pass ile Akıllı Telefonlara Geliyor

8 Nisan'da Xbox Game Pass abonelerine sunulacak GTA 5, bulut üzerinden akıllı telefonlarda oynamayı da destekleyecek. Bu sayede oyuncular, Android telefon ya da tabletlerinde GTA 5'in orijinal halini oynama imkanı yakalayacaklar. Bu durum, Rockstar Games'i diğer oyunları için de heveslendirebilir.

Bundan yaklaşık 1 yıl önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, dünyayı kasıp kavuran ve hala peynir ekmek gibi satan GTA 5'in, bir hayran tarafından mobil cihazlara getirilmeye çalıştığından bahsetmiştik. Bugünse yine aynı konuyla karşınızdayız. Ancak bu kez mobil cihazlara gelecek GTA 5, herhangi bir hayran yapımı değil. Oyunun orijinali, Xbox Game Pass'te, bulut aracılığıyla mobil cihazlarda oynanabilecek.

Aslına bakacak olursak GTA 5, Ocak-Mayıs 2020 döneminde Xbox Game Pass kullanıcılarının beğenisine sunulmuştu. Ancak oyuncular, o dönemlerde akıllı telefonlarından GTA 5'e erişememişlerdi. 8 Nisan'da ise Xbox Game Pass Ultimate aboneleri, GTA 5'e Android telefonlar ya da tabletler üzerinden de ulaşabilecekler.

Microsoft sunucuları tehlikede

Rockstar Games ile Microsoft'un GTA 5 hamlesi, pek çok oyuncuyu heyecanlandıracak türden. Ancak böylesi bir durum, bugün bile milyonlarca oyuncu tarafından aktif olarak oynanan GTA 5'in Microsoft'u köşeye sıkıştıracak. Zira oyuncular, 8 Nisan itibarıyla GTA Online'a da Xbox Games Pass aracılığıyla ulaşabilecekler. Haliyle bu durum Microsoft sunucularına çok ciddi bir yük bindirecek fakat şirket, muhtemelen bunun önlemini şimdiden almaya başlamıştır.

Bu arada, Microsoft geçtiğimiz ay Xbox Game Pass'i kullanarak bulut üzerinden oynanabilecek oyunlar için 1080p görüntü kalitesini test etti. Yapılan testlerde bir sorun yaşanmadıysa, GTA 5'in akıllı telefonlarda 1080p görüntü kalitesinde oynanabileceğini söyleyebiliriz. Ayrıca bu tür bir hamle, Rockstar Games'i özellikle de Red Dead Redemption 2 için heveslendirebilir. Belki de oyuncular, önümüzdeki birkaç ay içerisinde Red Dead Redemption 2'ye de Android telefonlar üzerinden ulaşabilirler.