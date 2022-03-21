Çukurova Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü’nün bu sene 14. sünü gerçekleştireceği Kariyer Günleri ve Staj Fuarı etkinliği 23 Mart’ta başlıyor. İki gün sürecek olan etkinlik Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.

Çukurova Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü, bu yıl 14. kez gerçekleştireceği Kariyer Günleri’nde tüm üniversite öğrencilerine kariyer yolunda önemli deneyimler kazandırmayı hedefliyor. 23-24 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinlik pek çok büyük firmayı da öğrencilerle buluşturacak.

Sektörünün önde gelen firmalarından öne çıkan isimlerin ağırlanacağı Kariyer Günleri’nde katılımcılara bu firmaları yakından tanıma fırsatı sunmak ve kariyer rotalarını oluşturmalarında katkı sağlamak amaçlanırken,katılımcılara sosyal oturumlar ile gün sonunda günümüz tanınmış isimleri ile birlikte keyifli ve verimli bir etkinlik sunmak amaçlanıyor.

Etkinlikte şirket oturumları, staj imkanları ve sponsorluk imkanları da var

İki gün sürecek etkinlik boyunca katılımcılar staj imkanları, network ağı genişletme, sponsorluklar keşfetme ve bazı sürprizlerle karşılaşma fırsatı yakalayacaklar.

23 – 24 Mart’ta gerçekleşecek etkinlikte Mercedes-Benz Türk, Enerjisa Dağıtım, Otokoç Otomotiv, Şişecam, Turkcell, B/S/H gibi sektörlerinin önde gelen firmaları yer alacak.

Eğer siz de Kariyer Günleri’ne katılmak isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanarak etkinliğe kaydolabilirsiniz.