141 Farklı Görsel İllüzyon, Bir İnternet Sitesinde Açıklandı

İnteraktif bir internet sitesi, tam 141 farklı optik illüzyon ile ziyaretçilerini şaşırtıyor. Sitede ayrıca bu illüzyonların mantığını da öğrenmek mümkün oluyor.

Görsel fonksiyonlar üzerine çalışmalar yapan bilim insanı Michael Bach, özellikle de optik illüzyonlarla ilgileniyor. Araştırmacı bu optik illüzyonlar için oldukça ilgi çekici bir site hazırlayarak ziyaretçilerine açtı.

Sitede yer alan 141 optik illüzyonun da nasıl çalıştığına dair bir açıklama var. Dahası, interaktif olarak hazırlanmış olan sitede bu göz yanılsamalarını evirip çevirerek hangi noktada ilüzyonu bozabildiğinizi de görebiliyorsunuz.

İnteraktif illüzyonlar

Aslında görsel illüzyonlar yalnızca bu türden görüntüler için kullanılmaz, pek çok farklı alanda kullanımları vardır. Özellikle sinema, bu numaraların olmazsa olduğu alanlardan biridir ve pek çok farklı numarayı çok basit karelere sığdırır.

Sitede de pek çok farklı görsel karşımıza çıkıyor. Bunlardan bazıları klasik, bazılarıysa daha önce pek sık kullanılmamış görsel yanılsamalardan oluşuyor. Arka planı kaldırmak ya da nesnelerin yerini değiştirmek gibi ufak farklılıklar sayesinde beynimizin nerede hata yaptığını da kendi gözlerimizle görebiliyoruz.

Genel olarak baktığımızda görsel algı çalışan hemen herkes için site adeta bir altın madeni durumunda. Farklı görsel yanılsamaların ardındaki farklı mekanizmaları açıklayan sitede diğer bilimsel çalışmalara da referanslar bulunuyor.

İşte eğlenirken öğrenmek bu

Her ne kadar tasarım anlamında en başarılı site diyemeyecek olsak da Bach'ın sitesi oldukça keyifli vakit geçirmeyi de sağlıyor. Sitenin yayın dili İngilizce ve Almanca olsa da dil bilmeseniz bile ilüzyonlarla oynayabiliyorsunuz.

Beynimizin çevresini algılama şekli, bu türden ilginç yanılsamaları mümkün kılıyor. Her yıl bu illüzyonlara yenileri ekleniyor. Hatta bu yanılsamaların mücadele ettiği yarışmalar bile düzenleniyor. Bize ise bu eğlenceli şekillerin tadını çıkarmak kalıyor.

Bilim insanının internet sitesine burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Sitedeki illüzyonlar arasında sizin favoriniz hangisi oldu?