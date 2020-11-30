Sosyal medyada gezinirken sıkça karşımıza çıkan optik illüzyonlara bir yenisi daha eklendi. Bu seferki örnekte sabit duran çemberlerin hareket ediyormuş gibi göründüğü bir göz yanılmasına bakacağız.

Genellikle eğlenceli, bazen de sinir bozucu olabilen optik illüzyonlar, hayatın pek çok alanında karşımıza çıkabilir. Görsel olarak algıladığımız görüntüler ile nesnel gerçekliğin farklı olduğu durumlarda karşımıza çıkan bu göz yanılmaları, beyinde işlenen bilgilerin uyarıcı kaynakla uyuşmaması durumunda kafamızın karışmasına neden oluyor.

Özellikle sosyal medyada sıkça rastladığımız bu tür göz yanılmaları, genellikle renk, ışık ve geometrik şekil gibi unsurlar kullanılarak oluşturuluyor. Bu seferki örneğimizde ise gerçekleştiğine inanmakta güçlük çekeceğiniz, iki çemberin oluşturduğu optik illüzyona bakacağız.

Çemberlerin oluşturduğu optik illüzyon:

Buradaki örneğe baktığımızda düzenli olarak sola/sağa, aşağı/yukarı hareket eden ve büyüyüp küçülen iki çember görüyoruz. En azından beynimiz öyle gördüğümüzü zannediyor. Peki, bu çemberler gerçekten de ok yönünde hareket ettikten sonra okların içe veya dışa doğru bakmasına göre büyüyüp küçülüyor mu?

Hemen yukarıdaki videoda da görebileceğiniz üzere daireler aslında hareket etmiyor, yani sabit duruyor. Dikkatli bakarsanız dairelerin sabit çizgilerin dışına çıkmadığını ve konumunu koruduğunu göreceksiniz.

Buradaki videoda ise okların da olaydan bağımsız olduğunu, yani göz yanılmasının oklarla herhangi bir ilgisi olmadığını görebiliyoruz. Nasıl olduğunu tam olarak bilmemekle birlikte bu optik illüzyonun iç taraftaki küçük çember ve dış taraftaki daha büyük çemberle alakası olduğunu tahmin ediyoruz.

Peki, siz bu optik illüzyonun nasıl çalıştığını keşfedebildiniz mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilir, bunun gibi daha fazla içeriğe ulaşmak için sitemizi takip edebilirsiniz.