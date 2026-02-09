Tümü Webekno
2-8 Şubat 2026: Türkiye'de Geçen Hafta En Çok İzlenen Film ve Diziler

Türkiye'de 2-8 Şubat 2026 tarihleri arasında en çok izlenen film ve diziler belli oldu. İşte geçen hafta en çok ilgi gören yapımlar.

2-8 Şubat 2026: Türkiye'de Geçen Hafta En Çok İzlenen Film ve Diziler
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Her biri farklı türden dizi ve filmleri bünyesinde bulunduran dijital film ve dizi platformları, ülkemizde de milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Peki bu platformlarda en çok izlenen dizi ve filmler neler? Geride bıraktığımız hafta boyunca en çok ilgi gören yapımlar hangileri?

JustWatch tarafından derlenen verileri kullanarak 2-8 Şubat 2026 tarihleri arasında Türkiye’de en çok izlenen film ve dizilerle karşınızdayız. Dizilerde Spartacus: House of Ashur zirvedeki yerini korurken filmlerde Jason Momoa ve Dave Bautista başrollü Yıkım Ekibi bulunuyor.

Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen filmler

  1. Yıkım Ekibi - Prime Video
  2. Geber Aşkım - Mubi
  3. Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 2 - Prime Video
  4. Aquaman ve Kayıp Krallık - Prime Video
  5. Günahkârlar - HBO Max & TV+
  6. Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1 - HBO Max & TV+
  7. Ağır İşçi - Prime Video
  8. Jay Kelly - Netflix
  9. Sihirli Annem: Hepmiz Biriz - Netflix
  10. Harry Potter ve Ateş Kadehi - HBO Max & TV+

Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen diziler

  1. Spartacus: House of Ashur - Prime Video
  2. İlk ve Son - HBO Max & TV+
  3. Prens - HBO Max & TV+
  4. Jeffrey Epstein: Korkunç Zengin - Netflix
  5. From - TV+ & TOD
  6. A Knight of the Seven Kingdoms - HBO Max & TV+
  7. Game of Thrones - HBO Max
  8. Eşref Rüya - Prime Video & TOD
  9. Fallout - Prime Video
  10. Jujutsu Kaisen - TOD
webtekno

