İzledikten Sonra Hüngür Hüngür Ağlayacağınız Filmler

Öyle filmler vardır ki bitince oturduğunuz yerden kalkamamanıza, gözünüzden yaşların süzülmesine neden olur. Sizin için bu tarz filmleri derledik.

Sinema, bazen gerçek hayattan kaçmak bazen de o hayatın en yalın gerçekleriyle yüzleşmek için harika bir araçtır. Bazı filmler vardır ki jenerik akmaya başladığında sadece bir hikâyenin bitişine değil, kendi içimizdeki bir duygunun dışavurumuna şahitlik ederiz. Gözümüzden gelen yaşları tutamayız.

Biz de bu içeriğimizde izledikten sonra sizi ağlatacak filmleri derliyoruz. Her biri farklı konularda olan bu filmler, sinema tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başardı. Hikâyeleri, oyunculuk performansları, vuruculuklarıyla kalbinizde derin bir iz bırakmayı başaracaklar.

Life is Beautiful

Yıl : 1997

: 1997 IMDb puanı : 8.6

: 8.6 Oyuncular: Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Giorgio Cantarini

İkinci Dünya Savaşı’nın en karanlık döneminde geçen film, Yahudi bir babanın, oğlunu toplama kampının dehşetinden korumak için sergilediği inanılmaz çabayı konu alıyor. Film, ilk yarısında neşeli bir romantik komedi gibi ilerlerken, ikinci yarısında izleyiciyi boğazı düğümleyen bir dramın içine hapsediyor.

Grave of the Fireflies

Yıl : 1988

: 1988 IMDb puanı : 8.5

: 8.5 Oyuncular: Tsutomu Tatsumi, Ayano Shiraishi

En ikonik anime filmlerden biri olan ve Spirited Away'i de yapan Studio Ghibli'nin imzasını taşıyan Grave of the Fireflies, savaşın yıkıcılığını hiçbir filmin başaramayacağı kadar sert ve dürüst bir şekilde anlatıyor. İkinci Dünya Savaşı sonlarında Japonya'da hayatta kalmaya çalışan Seita ve küçük kız kardeşi Setsuko’nun hikâyesini izliyorsunuz. Bu filmi izledikten sonra göz yaşlarınızı tutmak neredeyse imkânsız olacak.

Capernaum

Yıl : 2018

: 2018 IMDb puanı : 8.4

: 8.4 Oyuncular: Zain Al Rafeea, Yordanos Shiferaw

Beyrut’un arka sokaklarında geçen Capernaum, kendisini dünyaya getirdikleri için ailesine dava açan 12 yaşındaki göçmen Zain’in hikâyesini merkezine alıyor. Film, bir çocuğun hayatta kalma mücadelesini ve çocuk yaşta omuzlarına binen devasa yükleri tüm çıplaklığıyla, adeta bir belgesel havasında sunuyor.

The Green Mile

Yıl : 1999

: 1999 IMDb puanı : 8.6

: 8.6 Oyuncular: Tom Hanks, Michael Clarke Duncan, David Morse

Tabii ki böyle bir liste yapıyorsak Yeşil Yol'u eklememek olmaz. Stephen King’in aynı adlı romanından uyarlanan film, bir hapishanenin idam mahkumlarının kaldığı "Yeşil Yol" bölümünde geçiyor. Dev cüssesinin aksine çocuksu ve nazik bir ruha sahip olan John Coffey’in, iyileştirme gücü ve masumiyetiyle oradaki gardiyanların hayatını değiştirmesi anlatılıyor.

Big Fish

Yıl : 2003

: 2003 IMDb puanı : 7.9

: 7.9 Oyuncular: Ewan McGregor, Albert Finney, Billy Crudup

Tim Burton’ın masalsı dünyasında geçen Big Fish, ölmek üzere olan bir babanın hayatı boyunca anlattığı abartılı hikâyeler ile gerçekler arasındaki çizgiyi arayan bir oğulun yolculuğunu konu alıyor. Hem tebessüm ettirip hem de gözyaşlarına boğduran bir yapım.

Manchester by the Sea

Yıl : 2016

: 2016 IMDb puanı : 7.8

: 7.8 Oyuncular: Casey Affleck, Michelle Williams, Lukas Hedges

Casey Affleck'in muazzam performansıyla akıllara kazınan Manchester by the Sea, yas ve vicdan azabını çok gerçekçi bir şekilde anlatmasıyla öne çıkan bir film. Lee Chandler isimli karakterin abisinin ölümünün ardından yeğenine bakmak zorunda kalmasını ve aynı zamanda kendi geçmişindeki büyük bir trajediyle yüzleşmesini izliyoruz.

Schindler’s List

Yıl : 1993

: 1993 IMDb puanı : 9.0

: 9.0 Oyuncular: Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes

Steven Spielberg'ün efsane filmi Schindler's List, İkinci Dünya Savaşı sırasında 1.100’den fazla Yahudi’yi kendi fabrikasında çalıştırarak Nazi toplama kamplarından kurtaran Alman iş insanı Oskar Schindler’in hikâyesine odaklanıyor. Siyah-beyaz çekilen film, dönemin atmosferini ve insanlık dramını tüm dehşetiyle yansıtıyor.