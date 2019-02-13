2 Milyon TL Ödüllü Teknofest'e Adım Adım Yaklaşıyoruz

Türkiye'nin artık gelenekselleşmeye başlayan teknoloji fuarı Teknofest 2019'un detayları daha şimdiden belli olmaya başladı.

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festifali heyecanı şimdiden başladı. Geçtiğimiz yıl 550 binden fazla ziyaretçi toplayarak akıl almaz bir başarıya imza eden fuar, bu sene de tam 2 milyon TL ödülüyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek.

17-22 Eylül 2019 tarihleri arasında ziyaretçilerini ve basın mensuplarını ağırlayacak ulan fuarda, gelecekte ülkemizi önemli alanlarda temsil etmesi beklenen gençlerin ilk projelerine tanık olacağız. Türk Hava Kurumu ve Ulaştırma Bakanlığı'nın öncülüğünde gerçekleşecek olan fuara, Türkiye'nin en önde gelen teknoloji ve bilişim kuruluşları da destek verecek.

Dilerseniz, fuarla ilgili açıklamalarda bulunan önemli isimlere bir kulak kabartalım.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar:

Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından gelecek ziyaretçilerimizin daha rahat ulaşacağı, İstanbul'da teknolojinin solunacağı bir hava yaratmayı hedefliyoruz. Amacımız ülkemizi yüksek teknoloji, havacılık ve uzay alanlarında zirveye taşıyacak gençlerimizin çalışmalarıyla toplumsal bir dönüşüm sağlamak.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır:

TEKNOFEST binlerce dakika görsel habere dönüştü. Hava araçları 365 kez sorti yaptı, 200 saatten fazla uçuş gerçekleştirdiler. TEKNOFEST'e ait her şey dünyada 360 milyondan fazla kişiye erişti. Bütün bunlar bize büyük heyecan verdi. Bu yıl bu rakamları katlayarak artıracağımıza inanıyorum.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: