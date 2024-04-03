Billie Eilish, Nicki Minaj, Katy Perry ve daha birçok ünlü ismin aralarında yer aldığı 200 müzisyen, yapay zekânın kullanımı hakkında şirketlere açık mektup gönderdi. Sanatçılar, yapay zekâ araçlarında eserlerinin izinsiz kullanılmasından ve insan yaratıcılığının baltalanmasından şikâyetçi.

Yapay zekâ günümüzün en heyecan verici alanlarından biri olsa da büyük tartışmaları da beraberinde getiriyor. Bunun belki de en çok öne çıkanı sanatçıların serzenişleri. Oyunculardan yazarlara, tasarımcılardan şarkıcılara kadar birçok farklı sanatçı, yapay zekâ kullanımına karşı tepki gösteriyor.

Bugün bunlar arasında 200 yeni müzisyen daha katıldı. Aralarında Billie Eilish, Katy Perry, Nicky Minaj, Imagine Dragons, Jon Bon Jovi, Pearl Jam gibi çok büyük isimlerin de dahil olduğu sanatçılar, teknoloji şirketlerine ve geliştiricilere açık mektup gönderdi.

Sanatçılar, şirketlerin yapay zekâ araçlarıyla insan yaratıcılığını baltalamamasını istiyor

Açık mektupun ana hedefi, yapay zekâ destekli müzik üretme araçları oluşturan şirketler. Müzisyenler, şirketlerin ve geliştiricilerin bu araçlarla insan yaratıcılığının baltalanmamasını istediklerini söylüyorlar. Ayrıca eserlerinin izinsiz kullanımı konusunda da büyük tepkileri var. Mektuptaki açıklamanın bir kısmı şu şekilde:

“Yapay zekâ sorumsuzca kullanıldığında mahremiyetimizi, kimliklerimizi, müziğimizi ve geçim kaynaklarımızı koruma yeteneğimize karşı çok büyük tehditler oluşturuyor. En büyük ve en güçlü şirketlerden bazıları, izinsiz olarak yapay zekâ modellerini eğitmek için çalışmalarımızı kullanıyor. Sadece geçimini sağlamaya çalışan birçok müzisyen, şarkıcı ve söz yazarı için bu bir felaket.”

Sanatçıların haklı olduğunu söylememiz yanlış olmaz. Müzik veya diğer türden şeyler üreten araçları eğitmek için hâlihazırda var olan büyük veri kümeleri kullanılıyor. Kaldırılma çabaları ise çoğu durumda sonuçsuz kalıyor. Adobe ve Stability AI’ın gibi şirketlerin lisanslı müzik kullanımı için çalışmalar sürdürdüğünü belirtelim. Ancak şu anda bu şikâyetlerin tamamen önüne geçmek pek mümkün değil.

Yapay zekâ araçlarının kullanımı sanat dünyasında çok gündemde olan bir konu. Sürekli böyle haberler görüyoruz ve muhtemelen görmeye devam edeceğiz. Geçen yıl Hollywood’da senaristlerin bu nedenle grev düzenlediğini görmüştük. Ayrıca yaz aylarında 15 bin yazar OpenAI’dan Google’a kadar birçok şirkete gönderilen bir açık mektup imzalamıştı. Bu büyüyen endişenin nasıl sonuçlanacağını hep birlikte göreceğiz.