Yüzün üzerinde yapay zekâ araştırmacısı, yayımladıkları açık mektup ile üretken yapay zekâ şirketlerine sistemlerini incelemeye açma çağrısı yaptı.

Son dönemde üretken yapay zekâlara olan ilgi gittikçe artarken hemen her teknoloji firması kendi yapay zekâsını geliştirmenin peşine düşmüş vaziyette. Firmalar, kötü niyetli kişilerin sistemleri sömürmesini engellemek amacıyla geliştirme süreçlerini ve bilgilerini gizli tutuyor. Yapay zekâ araştırmacılarına göre bu durum araştırmalara ket vuruyor.

Sistemleri açma çağrısı

Aralarında Stanford Üniversitesinden Percy Liang, Pulitzer ödüllü Gazeteci Julia Angwin, Stanford İnternet Gözlemevinden Renee DiResta, Mozilla'dan Deb Raji, eski vekil Merietje Schaake ve daha pek çok önemli ismin bulunduğu 100'den fazla araştırmacı, yapay zekâ üzerine çalışan firmalara sistemlerini açma çağrısında bulundu.

OpenAI, Anthropic, Google, Meta ve Midjourney gibi firmalara gönderilen açık mektupta, teknoloji firmalarının, ürünlerini incelemek isteyen araştırmacılara, yasal ve teknik anlamda bir güvenli liman sağlamaları çağrısı yapıldı. Mektupta, "Üretken yapay zekâ firmalarının, araştırmacıların onları sorumlu tutabileceği araştırmaları aktif olarak engelleyen sosyal medya platformlarının yaptığı hatayı yapmaktan kaçınmaları gerekir." ifadeleri kullanıldı.

Yapay zekâ modelleri sık sık davalara konu oluyorlar ve özellikle de telif konusundaki tartışmalar alevlenmiş durumda. Reid Southern adlı film stüdyosu sanatçısı, film karakterlerinin telifli görsellerinin ürettiği için defalarca banlandığını belirtirken, Meta da LLaMA 2 adlı en gelişmiş dil modelinde bu tür ihlaller görmeleri durumunda içeriği çekeceklerini söylemişti.

Yapay zekâ firmaları, genellikle kullanıcılarının sahte ya da yanıltıcı içerikler üretmelerine, dolandırıcılık, telif ihlali, karar mekanizmalarını etkileme, seçimlere müdahale, başkalarına yönelik saldırgan içerikler üretme gibi tartışmalı aksiyonlar almalarına izin vermiyor. Bu tür aktivitelerde bulunmaya çalışan kişilerin hesapları banlanabiliyor.