Elon Musk, yapay zekânın insanlığı yüzde 20 ihtimalle yok edebileceğini söyledi. Ancak Musk, yine de yapay zekâya yatırım yapılması gerektiğine inanıyor. İş insanına göre yapay zekânın olumlu sonuçları, olumsuzlardan ağır basacak.

Milyarder iş insanı Elon Musk, katıldığı bir etkinlikte yapay zekâ ile ilgili açıklamalarda bulundu. Elon Musk, yapay zekânın insanlığı yok etme potansiyeli olduğunu ancak buna rağmen yapay zekâya yatırım yapılması gerektiğini söyledi ve neden böyle düşündüğünü de açıkladı. Elon Musk'a göre yapay zekânın olumlu sonuçları, olumsuz sonuçlarından ağır basacak. Bu arada; Musk'a göre yapay zekânın insanlığı yok etme olasılığı yüzde 20 civarında.

Açık konuşmak gerekirse Elon Musk, ilk kez böyle açıklama yapmıyor. İş insanı, geçmişte de yapay zekânın risklerine ilişkin sert açıklamalar yapmıştı. Ancak son açıklama, nispeten önemli. Çünkü Elon Musk'ın yaptığı açıklamayı değerlendiren bir siber güvenlik uzmanı, Elon Musk'a hak verdi. Roman Yampolskiy isimli siber güvenlik uzmanı, bunun nedenini de açıkladı.

Yapay zekâ, p(doom) hesabına göre gerçekten de insanlığı yok edebilir!

Yapay zekânın gelişmesi ile p(doom) şeklindeki bir kavram, tartışılmaya başladı. Bu kavram, yapay zekânın insanlığın sonunu getirme olasılığına ilişkin bir hesaplama yöntemi olarak kabul edilebilir. "Kıyamet olasılığı" olarak da tanımlayabileceğimiz p(doom), Roman Yampolskiy için oldukça yüksek bir seviyede. Siber güvenlik uzmanı, ultra gelişmiş bir yapay zekâyı kontrol edemeyeceklerini, en iyi şeyin o yapay zekâyı hiç geliştirmemek olduğunu söyledi.

Yapay zekâ ile ilgili yapılan p(doom) ölçümleri, geçmişte yüzde 5 ila yüzde 50 arasında değişti. Roman Yampolskiy ise bu oranın yüzde 99 olduğuna inanıyor. İşte ultra gelişmiş yapay zekânın geliştirilmemesini istemesinin nedeni de tam olarak bu. Tabii şunu da unutmamak lazım, yapay zekâ ile ilgili çalışmalar tam gaz devam ediyor olsa da şu an için istenilen seviyeye gelinemedi. Bunun ne zaman mümkün olacağını zaman gösterecek...