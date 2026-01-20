İnternet 2016 Nostaljisiyle Doldu Taştı: İşte Vine, Pokémon GO ve Snapchat Çağının Efsane Telefonları!

Son dönemde hızla artan 2016'ya yönelik nostaljik paylaşımların ardından biz de 2016 yılında tüm bu ikonik anlara şahitlik eden telefonlarımızı sizler için bir araya getirdik.

Sanki daha dün gibi hissettirse de üzerinden tam 10 yıl geçti ve son günlerde sosyal medya inanılmaz bir "2016" özlemiyle çalkalanıyor. Herkes o döneme dair paylaşımlar yaparken, biz de biraz nostaljiye çıkalım istedik.

O zamanlar her şey sanki biraz daha renkli, biraz daha "filtresiz" ama bol efektliydi. Snapchat’in köpek filtresiyle gülüyor, Instagram’ın logosunun değişimini tartışıyorduk. Peki bu nostalji rüzgârına kapılmışken o dönem elimizden düşürmediğimiz telefonları hatırlıyor musunuz?

Kulaklık girişine veda ettiğimiz an: iPhone 7 ve 7 Plus

2016 yılının teknoloji dünyasındaki en büyük tartışması kesinlikle Apple'ın aldığı radikal karardı. iPhone 7 ve abisi 7 Plus piyasaya çıktığında herkes şaşkınlıkla "kulaklık girişinin nereye kaybolduğunu" konuşuyordu. Kablosuz bir geleceğe adım attığımız o günlerde, kutudan çıkan dönüştürücüler hayatımızın bir parçası olmuştu ancak bu telefonların unutulmaz yanı sadece eksilen girişi değildi.

"Jet Black" yani simsiyah parlak modeli o kadar asil duruyordu ki çizilmesin diye gözümüz gibi bakıyorduk. Ayrıca iPhone 7 Plus ile hayatımıza giren "Portre Modu", arka planı bulanıklaştırarak çektiğimiz o havalı fotoğrafların ve bugünkü Instagram estetiğinin temellerini atmıştı.

Kavisli ekranın zirve yaptığı yıl: Samsung Galaxy S7 Edge

Eğer o yıl bir Android kullanıcısıysanız, hayalinizdeki telefon muhtemelen Galaxy S7 Edge idi. Samsung bu modelle tasarımı bambaşka bir seviyeye taşımış, kenarlara doğru akan kavisli ekranıyla fütüristik bir hava yakalamıştı. O dönem Instagram'a atılan fotoğraflarda bu kavisli ekranın yarattığı derinlik hissi hemen fark ediliyordu.

Üstelik su geçirmezlik özelliği sayesinde havuz kenarında veya yağmurlu günlerde korkmadan Pokémon GO oynamamıza olanak tanıyordu. Gece çekimlerindeki başarısı ise o zamanlar loş ortamlarda çekilen Snapchat videolarının kurtarıcısı olmuştu.

Küçük telefon sevenlerin son kalesi: iPhone SE (1. Nesil)

Herkes devasa ekranlara yönelirken 2016 yılında Apple, "ben küçük telefon seviyorum" diyenleri unutmamıştı. Efsanevi iPhone 5S kasasına, dönemin amiral gemisi iPhone 6S'in gücünü sığdıran birinci nesil iPhone SE, tam bir cep canavarıydı. Tek elle rahatça mesaj yazabilmek, telefonu cebine sığdırmak isteyenler için ilaç gibi gelmişti.

Vine videolarını hızlıca kaydırırken ve seri bir şekilde tweet atarken sunduğu o kompakt deneyim, bugün bile birçok kullanıcının özlemle andığı bir kullanım kolaylığıydı. Fiyat performans açısından da o yılın en mantıklı tercihlerinden biri olarak hafızalara kazındı.

Takıp çıkarılabilen parçalarıyla çok farklıydı: LG G5

Teknoloji dünyasının en cesur denemelerinden biri 2016 yılında LG'den gelmişti. LG G5, alt kısmı çıkabilen ve "arkadaşlar" adını verdikleri modüllerle geliştirilebilen yapısıyla hepimizi şaşırtmıştı. Bir tuşla bataryasını değiştirebiliyor olmak, gün boyu sokaklarda gezdiğimiz o yaz günlerinde şarj aleti arama derdini bitiriyordu ancak G5'in asıl yıldızı, o dönem rakiplerinde pek bulunmayan geniş açılı kamerasıydı.

Arkadaş grubunuzla selfie çekerken kimsenin kadraj dışında kalmaması veya manzara fotoğraflarının o büyüleyici genişliği, LG G5'i fotoğraf tutkunları için çok ayrı bir yere koymuştu.

Harika başlayıp hüzünlü biten hikâye: Samsung Galaxy Note 7

Listede yer vermeden geçemeyeceğimiz, 2016'nın en çok konuşulan ama en talihsiz telefonu kesinlikle Galaxy Note 7 oldu. Aslında çıktığı ilk günlerde tasarımı, kalem özellikleri ve ekran kalitesiyle "yılın en iyi telefonu" olmaya adaydı. İnsanlar S-Pen ile Snapchat fotoğraflarının üzerine çizimler yapmaya bayılıyordu ancak yaşanan batarya sorunları ve telefonun aşırı ısınması, bu harika cihazın piyasadan toplatılmasına neden oldu.

Uçak anonslarında adını sıkça duyduğumuz Galaxy Note 7, harika özelliklerinden ziyade bu hüzünlü vedasıyla 2016 yılının unutulmazları arasına girdi.

Android dünyasının yeni çocuğu: Google Pixel

Yılın sonlarına doğru ise Google, "artık donanım işinde ben de varım" diyerek ilk Pixel telefonunu tanıttı ve dengeleri değiştirdi. Saf Android deneyimi sunan bu cihaz, akıcılığıyla ve sadeliğiyle dikkat çekiyordu ama asıl bombası kamerasıydı. "HDR+" teknolojisi sayesinde, donanımı benzer olsa bile rakiplerinden çok daha iyi fotoğraflar çekebiliyordu.

Bugün kullandığımız yapay zekâ destekli fotoğrafçılığın atası sayılan Pixel, o dönem sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların kalitesini yukarı çeken gizli kahramanlardan biriydi.

Peki sizin için 2016 yılının teknolojik anlamda en unutulmaz anı neydi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.